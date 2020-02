A harmadik éve havonta jelentkező Művészbejáró az Orgonában című kulturális beszélgetéssorozat tegnapi találkozója különleges élménnyel szolgált.

Ezúttal a Hevesi Sándor Színház három fiatal művésze, Nagy Johanna, Helvaci Ersan David és Ticz András mutatkozott be, de nemcsak magukról beszéltek, hanem a közönség előtt faggathatták a teátrum Jászai-díjas színművészét, Farkas Ignácot is. Ő beszélt hivatása kulisszatitkairól, illetve megosztott néhányat az évtizedek alatt felgyűlt színházi sztorikból is.

Az előttem az utódom műfajú beszélgetés végén a beugró egyik improvizáló játékát is bemutatták a művészek.