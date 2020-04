Mutatjuk, milyen korlátozások jönnek a hosszú hétvégén Zala megyében

A kormány bejelentette, hogy május 4-től a védekezés új szakaszba lép, ez azt jelenti, hogy vidéken a kijárási korlátozás helyére új védelmi intézkedések lépnek. Az előttünk álló hétvégén ugyanakkor még a korábbi intézkedések hatályosak, a szigorításokról az önkormányzatok maguk dönthettek. Mutatjuk, mire számíthat!

Zalaegerszeg

Balaicz Zoltán, polgármester kedden számolt be arról, hogy a május 1-én kezdődő hosszú hétvégétől kezdve szigorodó intézkedések jönnek.

– A közösségi gyülekezési célú helyszíneken, buszvárókban, sorban állásra kijelölt helyeken kötelező lesz a védőmaszk, vagy más, az orr és a száj eltakarására alkalmas textil viselete. Különösen fontos ez ott, ahol viszonylag kis helyen tartózkodik sok ember.

– A piacon és a vásárcsarnokban kötelező lesz a védőmaszk, vagy más, az orr és a száj eltakarására alkalmas textil viselete.

– A tömegközlekedésben az autóbuszokon kötelező lesz a védőmaszk, vagy más, az orr és a száj eltakarására alkalmas textil viselete.

– A kereskedelmi egységek, üzletek, bevásárlóközpontok tulajdonosait, illetve üzemeltetőit, arra kérik, hogy csatlakozzanak ehhez a szabályozáshoz, valamint tartsák és tartassák be a távolságtartási ajánlásokat is.

– A rendelkezések be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül, ami helyszíni bírsággal járhat. A cél természetesen nem a büntetés, hanem a figyelemfelhívás, valamint közösségünk egészségének védelme érdekében a szabályok betartása és betartatása!

– A szabályok betartatásában a rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet fokozott közreműködését kérte a polgármester.

Csütörtöki tájékoztatójában kitért arra is, hogy a zalaegerszegi döntéseket az országos szabályozás megerősítette, melynek értelmében május 4-től vidéken új védelmi intézkedések lépnek életbe: a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön a másfél méteres távolság betartása, valamint a maszk viselése kötelező lesz.

Zalaszentgrót

A város polgármestere, Baracskai József nem kíván a hosszú hétvégén a kijárási korlátozáson kívül további szigorításokat bevezetni. Az azonban már biztos, hogy a hagyományos szentgróti majális elmarad.

Hévíz

Hévízen arra kérnek, hogy a hosszú hétvégén még ne látogassák a várost. Ezekben a napokban ugyanis továbbra is tilos a településen:

– bármilyen csoportosulás,

– az otthonok indokolatlan elhagyása,

– az üzletek engedélyen kívüli nyitva tartása,

– a gyógy-kórház sétány használata,

– a pályák, játszóterek használata,

– a kifolyónál történő fürdőzés.

Keszthely

Nagy Bálint, polgármester még két héttel ezelőtt megtiltotta a játszóterek és a kültéri sporteszközök használatát. Ez a rendelet továbbra is érvényes, valamit a Balaton-part továbbra is lezárásra kerül a hétvégén. Mint csütörtöki tájékoztatásában kérte, a turisták számára most ne legyen csábító Keszthely.

Nagykanizsa

Nagykanizsán sem várhatók az eddigi korlátozásokon felül szigorítások a hosszú hétvégén. Balogh László a hét elején ugyanakkor nyomatékosította, hogy a helyi polgárok viseljék az önkormányzattól kapott maszkokat a közösségi tereken, az üzletekben és az egyéb találkozásra alkalmas területeken. Csütörtökön felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy május 4-től az arc eltakarása vagy védőfelszerelés viselése a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban már kötelező lesz.

