Mutatjuk Balaicz Zoltán legfrissebb tájékoztatóját

A polgármester közleményét változtatás nélkül közöljük.

Kedves zalaegerszegiek!

A mai (2020. április 1.) adatok szerint a Zala Megyei Szent Rafael Kórházba eddig 136 személy került be koronavírus fertőzésének gyanújával. Közülük 3 (vidéki) személynek lett pozitív a tesztje, ők a kórházban vannak. 133 személy esetében a teszt negatív lett (őket részben influenzával, tüdőgyulladással, szövődményekkel kapcsolatban kezelik, részben pedig hazaengedték). Emellett van a megyében 4 olyan enyhe tünetekkel rendelkező, illetve tünetmentes pozitív eredményű polgár is, akik házi karanténban, otthon gyógyulnak. Zala megyében így összesen 7 azonosított koronavírusos személy van, 3 fő a kórházban, 4 fő pedig vidéken, karanténban.

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 40 fő. (Az összes eddigi 84 határozatból 44 már lejárt.)

A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 7 ilyen gyermek volt.

A zalaegerszegi óvodák közül a Kosztolányi téri Óvodában biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 19 ilyen gyermek volt.

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 4 fő, az óvodák esetében 56 fő, az iskolák esetében 80 fő vette igénybe. Szociális alapon 319 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba ma 6 fő kapcsolódott be.

Óvodai beiratkozás rendje: Az óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre a koronavírus okozta veszélyhelyzetben a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján az eddigiektől eltérő módon lesz megoldva. Ezzel kapcsolatban Zalaegerszeg honlapján és a nyomtatott, valamint az elektronikus sajtóban minden fontos információ megtalálható lesz. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város honlapján a https://zalaegerszeg.hu/…/200…/ovodai_felveteli_korzetek.pdf hivatkozási oldalon meg lehet nézni, hogy melyik a lakóhely szerinti körzetes óvoda. A kötelező felvételt biztosító körzetes óvoda 2020. április 21-ig felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akiről nem érkezett jelzés, hogy a szülők kérése alapján más óvoda már felvette. Mivel a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor, nincs szükség szülői intézkedésre, a férőhelyet az óvoda biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is, ezzel is elkerülve a személyes kapcsolatba lépések nagyszámú kialakulását. Az intézmény tervező munkáját azonban segíti, ha a szülő telefonon, vagy e-mailben tájékoztatja az óvodát arról, hogy a kötelező felvételt biztosító körzetes óvodába kívánja beíratni gyermekét. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körzetes óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével telefonon vagy e-mailben jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig munkanapokon 8:00 óra és 17:00 óra között. Személyes intézkedésre csak különösen indokolt esetben kerülhet sor! A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételéről 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

Tegnap megérkezett az első 5 ezer darab zöld maszk abból a 60 ezres rendelésünkből, melyet minden zalaegerszegi polgár számára szeretnénk eljuttatni. A steril, higiénikus, ellenőrzött borítékolást a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban végzik az intézményrendszer munkatársai. Hatalmas feladat lesz mind a 60 ezer darab becsomagolása, nagy köszönet érte, büszkék vagyunk rájuk! A csomagolás után ma postára adtuk az első 5 ezer darab maszkot, így április első napjaiban a postaládákba kerül az első adag. Előre is köszönjük valamennyi postai dolgozónak és kézbesítőnek! A többi 55 ezer darab maszk ütemezetten érkezik a következő 2 hétben (ma újabb 2 ezer darab jött, holnap 4 ezret várunk), azokat is a leírt munkafolyamattal juttatjuk ki a lakosságnak az elkövetkező hetekben. Nagyon bízom benne, hogy senki nem próbálja kilopni a küldeményünket a postaládákból. A rendőrséggel egyeztetve a legszigorúbb eljárásrendet kértem az ilyen esetekre! Fontos: ezek a maszkok sem tudják megakadályozni, hogy valaki elkapja a vírust. A fő céljuk az, hogy viselőjük ne adja tovább a fertőzést. A betegek nagy része tünetmentes és úgy is terjeszti a vírust, hogy nem is tud róla. Ha tehát minden zalaegerszegi viselni fogja a maszkokat, akkor jelentősen lehetne csökkenteni a járvány terjedését. A maszkok 100 százalékos pamutból készültek, sokszor felhasználhatók, 60-80 fokon moshatók (lehetőleg naponta, minden használat előtt kell mosni őket), centrifugázhatók, szárítógépbe is tehetők, 100-200 fokon vasalhatók. Kérem Önöket, hogy az első viselés előtt mindenképpen mossák ki egyszer a maszkokat.

A 2500 darab, egyszer használatos zöld, illetve kék árnyalatú orvosi maszk április 3-án, pénteken érkezik meg. Ebből 500 kerül az ügyeletre az ott dolgozók részére, 2000 darab pedig az időseket segítő polgárőr szervezetek tagjai részére.

Az 1000 darab egyszer használatos FFP2-es fehér maszk április 9-én, csütörtökön érkezik meg, az ügyeletre és a háziorvosi rendelőkbe kerülnek ki.

A 7200 önkormányzati intézményeknek és önkormányzati cégeknek rendelt maszkok mind megérkeztek. A kék és narancssárga árnyalatú maszkokat a munkaruhákhoz illeszkedően a városgazdálkodási és hulladékgazdálkodási cégek dolgozói kapták, az összes többi zöld maszkot pedig minden egyéb intézmény dolgozói.

Gondoskodtunk róla, hogy a biztonságunk érdekében valamennyi játszótér és szabadtéri sportpark szalagozással le legyen zárva.

A napokban a legforgalmasabb helyeken elkezdődik az utcák, terek, állomások, várók burkolatának vírusirtó fertőtlenítése.

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000 (eddig már 8.870.250 Ft gyűlt össze). Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.

Az eddig meghozott döntések azt szolgálják, hogy a világjárvány negatív hatásai a lehető legkisebb mértékben érintsenek bennünket, zalaegerszegieket!

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a vírus terjedését nem lehet a város határain megállítani, mint ahogy a világban sehol sem lehet. Ezért nekünk, zalaegerszegieknek fontos megtennünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy közösségünk épségben, erőben és egészségben vészelje át az előttünk álló időszakot. Rendkívül nehéz hetek és hónapok várnak ránk, olyan időszak, ami mindannyiunk számára új és szokatlan, hiszen évtizedek óta nem fordult elő még csak hasonló helyzet sem, ezért most minden eddiginél fontosabb az összefogás! A negatív gazdasági következményeket pedig egyelőre még csak becsülni sem tudjuk.

Alaptalan információknak, álhíreknek, felesleges pánikkeltésnek ne adjunk teret! Tudni kell, hogy a koronavírus a legtöbb ember számára NEM életveszélyes betegség, vannak, akik enyhe tünetekkel vészelik át, sőt, a világban több tízezren néhány hét alatt már ki is gyógyultak belőle. Akikre különösen veszélyes, azok az idősek, illetve egyéb más betegséggel is küzdők (a sajnálatos halálesetek főleg ebből a két körből kerülnek ki), rájuk fokozottan kell figyelnünk! Megkérek mindenkit, de különösen az időseket, hogy a járvány ideje alatt lehetőleg maradjanak otthon!

Fontos! Ha bármilyen tünetet tapasztalnak magukon, ami a fertőzéssel összefügghet (légzőszervi tünetek, nehéz légzés, magas láz, tüdőgyulladáshoz hasonló fájdalmak, gyomorbántalmak), akkor otthon kell maradni. Nem szabad bemenni koronavírus-fertőzés gyanújával a háziorvosi rendelőbe, vagy kórházba, hanem telefonon kell értesíteni a háziorvost, súlyos esetekben a mentőket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat (+36-80-277-455; +36-80-277-456) hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. Ezek a hét minden napján 24 órában elérhetők, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatók. A vonalakon szakemberek adnak információt a koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.koronavirus.gov.hu oldalon.

Ahogy azt mi, zalaegerszegiek mindig is tenni szoktuk, felelősségteljes magatartással, egymásra fokozottan odafigyelve, a szabályokat betartva biztos vagyok benne, hogy közösen átvészeljük az előttünk álló időszakot!