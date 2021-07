Mutatjuk a Göcseji Dombérozó hétvégi programkínálatát

A hét végén folytatódnak az V. Göcseji Dombérozó rendezvényei.

Gombosszegen, a Kárpáti Borzderes Szarvasmarha Tenyészetnél péntek reggel nyolc órakor elkezdődik a program, az érdeklődők megtekinthetik a reggeli tehénfejést, megkóstolhatják a helyi tejtermékeket, és állatsimogató is várja a résztvevőket. Ugyanez a program szombaton és vasárnap is.

Dobronhegy balázsfai- öreghegyi településrészén, a Sümegi-pincénél pénteken 12 órától a göcseji rétes elkészítésének módjába tekinthetnek be az érdeklődők. 14 órakor kezdődik a Göcsej Kézműves Egyesület kiállítással egybekötött vására és munkabemutatója, 16 órától zártkerti családi túrára invitálják a résztvevőket, 21 órától pedig a Vega Csillagászati Egyesület szakmai vezetésével tartanak csillagvizsgálatot.

Hottón, a faluház szabadtéri színpadán pénteken 19 órakor kezdődik a X. Bábparádé. Az első nap a pécsi MárkusZínház A helység kalapácsa című, felnőtteknek szóló bábjátékot mutatja be, szombaton 14 órától a kecskeméti Tekergőtér ügyességi játékai, a pécsi Papír Panír Fénylabirintus kalandjátéka, a debreceni Melodikus Szekció zenés műsora, a szombathelyi Arizona Légitársaság Felhővadászat című programja várja a résztvevőket. 15 órától a győri KL Színház és a helyi Magamura Alkotóműhely Sárkányölő Sebestyén című közös produkciója látható, 18 órától pedig a pécsi Bóbita Bábszínház mutatja be a Robin Hood című előadását.

Becsvölgyéről szombaton 8-kor 60 kilométeres kerékpáros túra indul. Vasárnap 15 órakor mutatják be Rockenbauer Pál: És még egymillió lépés Magyarországon című filmjét, amit részben a Göcsejben forgattak. Ezt követően Szakál István, A göcseji Besenyő térségének szótára című könyv szerzője tart előadást, bemutatják az autentikus vargaszegi házat, és a házigazda, Ekler László Göcsejt bemutató fényképeit és természetfotóit is megtekinthetik a résztvevők.

Hagyárosböröndön szombaton 10 órától a nyitott porta program keretében a magyar hagyományőrző faművesek munkájába tekinthetnek be az érdeklődők, s vidám kerámia kerti díszekkel is ismerkedhetnek. 12 órától kültéri népi játékudvart, valamint régi mezőgazdasági eszközöket mutatnak be. 15.30-tól az Aranykapu zenekar ad koncertet, 17 órától Mihály Luca énekel. A kultúrháznál 14 órától mézes délutánt tartanak, ahol kézműves-foglalkozások várják a gyerekeket, de mézes és méhviaszos termékekkel is ismerkedhetnek a résztvevők. Bakancsos programok ugyancsak lesznek a településről kiindulva, a hétvége mindhárom napján teljesíthető lesz az a hat kilométeres családi túra, amely során szabadon választott időpontban járhatják be a környéket az érdeklődők. Szombaton 18 órától pedig bagolytúrát szerveznek.

Szilvágyon, a Nagyhegyen szombaton 10-kor mutatják be a felújított présházat s azt a kiállítást, amelyben a helyi értéktárbizottság által felvett értékek szerepelnek. Emellett bemutatják a helyi tündérkertet, borkóstolót tartanak, és pincepörkölttel is megvendégelik a résztvevőket.

Zalaegerszegen, az Elf Sörfőzdében szombaton 15 órától óránként tartanak kóstolóval egybekötött bemutatót.

Csonkahegyháton, a sportpályán 15 órától rendezik meg az V. Csonka Pikniket és hozzá kapcsolódóan a parasztolimpiát. Kulturális műsor, helyi termékek vására és egészségsátor szerepel még a kínálatban.

Kustánszeg paraszai településrészén szombaton 13 órától göcseji pörkölttorta kóstolására lesz lehetőség. S a település múltját bemutató fotókiállítás is megtekinthető.

Zalaszentgyörgyön, a tájháznál szombaton 11 órától rendezik meg a Dombérozó záróünnepségét, ahol Vigh László országgyűlési képviselő mond beszédet, s kihirdetik a szépirodalmi és fotópályázat eredményét. 13 órakor kezdődik a Göcseji lakodalmas, amely 17 órakor a kávási tájháznál folytatódik és a régi göcseji lakodalmakba ad betekintést, ezúttal a vőfélyre fókuszálva.