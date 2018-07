Muraszemenye fő vonzása a horgászturizmus

Amikor a szőlősorok között felérünk a parcella tetejéig, visszanézünk a mögöttünk hagyott völgyre.

Tekintetünk végig szalad a széles, többnyire burjánzó ártéri erdőkön, bokros réteken, sárgálló mezőkön, s valahol igen távol elakad a horizontot lezáró, kéklő hegylánc sziluettjén. Ezek már a horvátországi Varasdi hegyek, valahol a zöld lombáradatban kanyarog országhatár-folyónk a Mura. Víztükre nem csillan meg a napfényben, mintha csak féltenék, jótékonyan elrejtik előlünk az ártéri erdők, viszont az előtte lévő muraszemenyei tavak láthatóak. Miként, a több településrészből álló Muraszemenye templomának tornya is világít a tájban. A lábunk alatt húzódó autóút aszfaltcsíkja is kiemelkedik a mezőkből, látjuk a Szlovénia felé, vagy Letenye irányába tova futó kamionokat, autókat, miként a hatalmas kavicsszállító teherautókat is, amelyek a szemenyei bányatavakból szállítják a kavicsot, a földet az autópálya építéséhez, s felhőnyi port vernek fel a számukra kijelölt elkerülő úton…

– Sajnos, már csak kevés helyről nyílik ilyen panoráma, mert az elhagyott szőlőket benövi az erdő, s eltakarja a kiránduló elől a kilátást – mondja Kovács Győzőné Anna, az önkormányzat közfoglalkoztatottja, akivel a szőlősorok tetejére felkapaszkodtunk. A szépen művelt szőlő egy horvát gazdáé, aki jókora táblákat gondoz a szemenyei hegyen. Tőle nem messze egy helyi gazda, Nagy István is kialakított egy szép birtokot, szemet gyönyörködtető hajlékot építve a kertben kemencével, nagy terasszal.

-Szeretett volna vendégfogadásra, turisták ellátásra, táj jellegű ételek készítésére berendezkedni, azért építette azt a szép hajlékot, de nem sikerült a terv valóra váltása, mert nincs a területén vezetékes ivóvíz, s aszfaltos út sem vezet a pincéhez – mondja Stefanec Mária polgármester. A hegy alján kiépítették a vízvezetéket, de oda, ahol a vállalkozni akaró pincéje áll, nem tudják felnyomatni a vizet, pedig már minden eshetőséget számba vettek.

-Most egyre több horvát vesz magának a hegyen szőlőt, s átjárnak megművelni, míg a magyar tulajdonosok elöregedtek, a gyermekeiknek meg nem kell a hegy. Trianon előtt a környéken sok horvátnak volt szőlője, amit a határ lezárásával elveszítettek. A mi szőlőnk is egykor horvát birtok volt. Amikor a hatvanas évek végén lehetővé tették a kishatárforgalmat, eljöttek meglátogatni bennünket a volt tulajdonosok Domásáról, aztán meghívtak bennünket, s mi is jártunk náluk. Azóta már nekünk sincs meg a szőlőnk, ami főleg noha volt, kivágtuk, s nem ültettünk újat – eleveníti fel a múltat a polgármester.

Ha már a régi időknél járunk, a Aranybulla kiadásának évétől, 1222-től létezik írásos említése a falunak. Ekkor íródott a Veszprémi Káptalan azon okirata, amely egy, a Hahót nemzetségen belüli birtokcseréről rendelkezik. Nem sokkal később, 1248-ban Hahót Mihály a ferencesek számára kolostort, s a Boldogságos Szűz tiszteletére templomot építtetett. 1367-ben Szemenye mezővárosi rangot kapott. A török időkben, 1556-ban Bánffy László a kolostort várrá alakíttatta át, amit a török soha sem foglalt el. Amivel a hadak nem bírtak, azt a víz tette tönkre. Az 1669-es és az 1690-es a Murai áradások a települést kettészakították és a házak háromnegyed részét a templomokkal, a várrésszel együtt elmosták. A templomot 1741-ben építették újjá.

-1938-ban Alsószemenye, Felsőszemenye és Csernec egyesülésével, Aligvár külterülettel alakult ki a mai Muraszemenye, amit 1977-ben egyesítettek Csörnyefölddel, s Szemenyecsörnye néven élt tovább a két falu az 1992-es különválásig. Az autóút megépítésével, közelebb kerültünk a világhoz, most pedig folyik az autópálya építése, ami, ha minden jól megy 2020-ra elkészül – foglalja össze a közelmúlt legfontosabb változásait Stefanec Mária.

Muraszemenyén sok a zöld és a virág. Végh Lajosné Zsuzsa alpolgármesterrel járjuk be a falurészeket. Felsőszemenyén, a templom körül alakították ki község központját, a napközben nyitva lévő templomot, s a templomkert szobrait érdemes megnézni az átutazóknak is. A közelben található az IKSZT, s mögötte az önkormányzat negyed hektáros zöldséges kertje, ahol a közfoglalkoztatottak egy része éppen a vajbabot szedi. Az IKSZT-ben szinte mindig van érdeklődő, ott jártunkkor fiatalok egy csoportja éppen az egyik közösségi portál új üzenetire volt kíváncsi. Zsuzsával átautózunk a cserneci falurészbe, ahol, az épített emlékek közül a szépen felújított régi házak mellett a kis kápolnát érdemes megnézni. Aki nem rest egy kicsit gyalogolni, annak ajánljuk, sétáljon le a Kerka és a Mura torkolatához, ahol érintetlen természeti környezetre lel.

A Mura, annak holtágai, illetve az itt folytatott kavicsbányászat után kialakult tavak csodálatos vízi paradicsommal ajándékozták meg Muraszemenyét. Igaz, a Mura az áradásaival mindig alakítja a közvetlen környezetét, de a tavak idilli állandósága sokakat vonz. Nem csak a magyar, hanem a szlovén és az osztrák horgászatimádók közül is sokakat arra késztetett, hogy hajlékokat építsenek a tavak partjára. Az évek során nagyon szépen beépült a nagy tó partja, itt már nem csak bungalókat, hanem gyönyörű kertekkel, igen értékes villákat is láthatunk.

-A rendezési tervünkben üdülőövezetként szerepel ez a terület. Szobakiadással csak egy család foglalkozik, de ingatlanokat pihenőháznak több mint harmincan vásároltak a faluban magyarok és külföldiek, főleg osztrákok. A folyón rendszeres a vízitúrázás, bár a hagyományos, több éven át zajló, június végi szokásos nagy vízitúránk egy 2015-ös, majdnem tragikusan végződött vízi baleset miatt egyelőre abbamaradt – mondja a polgármester.

-A Mura nemrég is bejött a tóba – mutatja a távolban a tavak rejtelmes kapcsolódását Kovács Győzőné Anna, amikor körbejárjuk vele a felsőszemenyei nagy tavat. – A folyó a magyar oldalt rombolja. Vigyázzon, nagyon ne menjen ki a part szélére, mert itt alámossa a partot a víz, könnyen leszakadhat a lábunk alatt a talaj. Azért mondom ezt, mert mindig van rá példa – állítja Anna.

A folyó itt most szelídnek tűnik, de azért jól látni miként forog, örvénylik a víz itt is. Elindulunk az alsószemenyei Hódvár csónakkikötőhöz, ahol nagy kanyarulatot vesz a folyó. Az itteni örvénylés szinte már szédítő. A Mura kanyarnál most már a víz szintjével együtt mozgó csónakkikötő létesült, ami biztonságos megállási lehetőséget nyújt a kenusok, csónakosok számára. Az egyik oldalon bejön a víz, az öblös partnál, éppen a csónakkikötő szerkezet alatt megfordul, s örvényelve szalad tovább. Most több mint egy méterrel van a part alatt a vízszint, jól járható a horgászok taposta ösvény, amin teszünk néhány lépést. A partmentén lévő ártéri erdő aljnövényzete a földhöz lapítva fekszik, a fű és a kis bokrok levélzete csupa sárnyom. A legutolsó áradás nyomai, ahol most járunk, ott nemrég zavaros víz nyargalt.

-Ezért áll a csonakkikötő pihenő épülete oszlopokon. Ezt a területet mindig elárasztja víz, aztán elvonul az ár és megnyugszik a természet – mondja Anna.

-Különös, egyedi és romantikus a mi vízi világunk. Most már könnyű elérni minket, várjuk a vizek szerelmeseit, s minden lehetőséget megragadunk, amivel javítani tudjuk az itt lakók, s a hozzánk érkező vendégek életfeltételeit, kényelmét. Vigye jó hírünket – köszön el vendéglátónk, Stefanec Mária.