Műhelynapot tartottak a kanizsai Halis István Városi Könyvtárban

Szakmai műhelynapra került sor a Halis István Városi Könyvtárban, melynek keretében önismereti tréningen is részt vettek a könyvtárosok.

A kanizsai bibliotéka már tavaly és idén is szervezett műhelynapot a kistelepülési könyvtárosoknak. Ezek során nemcsak munkájukban kamatoztatható, szakmai ismereteket tanulnak a könyvtárak munkatársai, hanem kommunikációs gyakorlatokon is részt vesznek.

Bognár Csilla csoportvezető elmondta: a mindennapi munkát segíti, ha egymást jobban megismerik, valamint az olvasókkal történő kapcsolattartást, kommunikációt is könnyebbé teszi az önismereti tréningen elsajátított tudás.

– Tizenkét, dél-zalai kis­településen dolgozó könyvtáros vett részt a Nyakó Melinda pszichológus által tartott tréningen. A visszajelzések pozitívak: a tanultakat jól kamatoztatják a mindennapok során. A tréningen kívül egy projekt kidolgozására is sor került az októberben tartandó országos könyvtári napokra, amelyet idén „Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért” szlogennel rendeznek meg – összegezte Bognár Csilla.