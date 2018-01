Mozgás és szűrések Keszthelyen

Jógázhattak, kipróbálhatták a zumbát, ismerkedhettek a kung fuval és a gerinciskolával, szűréseken vehettek részt, akik ellátogattak a Mozdulj, Keszthely! programra.

Az eseményt a keszthelyi kórház Egészségfejlesztési Irodája szervezte. Jóvoltukból szombat délután tornateremmé alakult a Balaton Színház egyik terme, itt az érdeklődők több mozgási lehetőséggel ismerkedhettek és ki is próbálhatták azokat. Akik egészségi állapotukra voltak kíváncsiak, részt vehettek látás-, csontritkulás vizsgálaton, melanoma szűrésen és testösszetétel-analízisen, a férfiak pedig ultrahangos prosztata-szűrésen is. Az Egészségfejlesztési Iroda célja -e rendezvénnyel is – a betegségek kialakulásához vezető rizikótényezők csökkentése, az egészségi állapot javítása. A szervezők úgy tapasztalják, egyre többen próbálnak egészségtudatosan élni, de ezt erősíteni kell.

– Fontos a mozgás, a teljes értékű táplálkozás, a jó alvás, a megfelelő rekreáció. Ezek mind hozzájárulnak, hogy a mindennapokban bennünket érő stressz-és negatív hatásokat megpróbáljuk kompenzálni és visszaállítani szervezetünk egyensúlyát – emelte ki dr. Kvarda Attila, a kórház főigazgatója. Mindezekre is kaphattak ötleteket, tanácsokat a Mozdulj Keszthely! résztvevői.