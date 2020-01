Mozgalom lehetne a mézeskalács falvak építése a zalai települések között

A mézeskalácsfalujáról híres baranyai település, Geresdlak mézesbábos küldöttsége szerdán látogatást tett Szepetneken, ahol a községgel és a helyi „kollégákkal” ismerkedtek. A polgármesterek pedig arról állapodtak meg, hogy a mézeskalácsfalu-sütést országos mozgalommá bővítik.

Már több, mint egy évtizede annak, hogy a geresdlaki lányok-asszonyok évről évre elkészítik mézeskalácsból településük épületeit az adventi időszakra. Néhány éve Szepetneken is elindult ez a nagyon szép közösségalkotó „szenvedély”, melyet a dél-zalai község mézesbábosai azóta szinte már tökélyre fejlesztettek. A két település civiljei és polgármesterei ennek okán egyre szorosabbra fűzik a kapcsolatukat, melynek újabb állomásaként szerdán a baranyaiak Szepetneken töltöttek pár órát.

– Az idei év a második, amikor elkészülhetett mézeskalácsból Szepetnek településközpontja és több emblematikus épülete – bocsátotta előre a helyi integrált közösségi és szolgáltató tér vezetője, Kocsis Edit, aki egyben a mézesbábos csapat vezetőjeként a mézeskalácsfalu-sütés ötletgazdája is. – Az első évben az egyik kereskedelmi televízió híradójának riportere éppen Geresdlakon forgatott, s megemlítette a baranyai település polgármesterének, dr. Habjánecz Tibornak, hogy onnét jönnek tovább Szepetnekre, mert be szeretnék mutatni a mi mézeskalács falunkat is. A stáb tagjai itt nyomatékosan kérték, hogy este nézzük a híradót, mert üzen nekünk a polgármester. S valóban: elmondta, hogy örül a kezdeményezésünknek és sok sikert kíván hozzá, annál is inkább, mert ő is dél-zalai, beleznai származású. Ezt követően vettem fel vele a kapcsolatot, s rögtön nagy nyitottsággal fogadott. Mikor jeleztem neki, hogy szeretnénk elmenni Geresdlakra és megnézni az ő mézeskalács falujukat, szinte azonnal indulhattunk is volna, annyira fogadókész volt.

Némi idő kellett természetesen a szervezéshez, de eljutottunk a községbe, ami azt gondolom, példaértékkel bír, mert kiváló a közösség és több kiállításuk is van. Mi akkor hívtuk meg a geresdlakiakat Szepetnekre – és a látogatásuk most realizálódott…

A vendégeknek a helyiek bemutatták Szepetnek látványosságait, nevezetességeit, kiállításait és emlékhelyeit, intézményeit, közösségi életét, az önkormányzat működését. A geresdlakiak megkóstolhatták a helyi gasztronómiai különlegességeket, köztük a fózlit is, amely egy édes-sós ízvilágú, frissen gyalult tarlórépából készült kelt tésztás finomság. A Nefelejcs Egyesület tagjai és Szalai Blanka pedig a magyar kultúra napja alkalmából műsorral kedveskedett a vendégeknek, akik szintén verssel érkeztek. S nem utolsósorban: az együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak a polgármesterek.

– Arra jutottunk, hogy a mézeskalácssütést, illetve a mézeskalács falvak építését országos mozgalommá szélesítenénk, amit én teljes mellszélességgel támogatni tudok – hallottuk dr. Habjánecz Tibortól. – Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy Geresdlak élen jár a mézeskalácsfalu-építésben, hiszen immár 12. éve csináljuk. Ma már egyébként több helyen fognak össze közösségek és készítik el a falujukat mézeskalácsból, amihez mi nagyon szívesen nyújtanánk szakmai segítséget az ország bármelyik településének.

Vlasicsné Fischl Timea, Szepetnek első embere jelezte: a helyi és a geresdlaki mézeskalácssütő asszonyok között rögtön komoly eszmecsere alakult ki szakmai praktikákról, s ehhez a most már elég nagynak számító közösséghez csatlakozhatnának az érdeklődők, úgy a világhálón, mint a fizikai valóságban.

– Nálunk mindig nagy megmozdulás a mézeskalácssütés, igazi közösségi ünnep, melybe a településen élő 34 finn család is bekapcsolódik – hallottuk immáron újra dr. Habjánecz Tibortól. – Finnországban az elidegenedés ölt egyre jelentősebb méreteket, ott nem ismerik a 2 kilométerre lakót, így a geresdlaki finnek számára üdítő az a pezsgés, amivel nálunk találkoznak. Egyébként van három finn, egy osztrák és egy magyar testvértelepülésünk, melyekkel nagyon tartalmas az együttműködésünk. Könnyen lehet, hogy most itt is elindult valami hasonló…

Kocsis Edit a rendezvényen jelentette be, hogy a mézesbábos csapat vezetését átadja az egyik tagnak, Kása Mónikának, aki egyébként önkormányzati képviselő is – így neki több ideje lesz más, újabb jól működő közösségeket szervezni.