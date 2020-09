Mostantól öt kilométeres kerülő nélkül mehet a Torda-hegyre

Öt kilométeres kerülőt takaríthatnak meg a Torda-hegyre igyekvők, köszönhetően annak az útfelújításnak, amelynek az átadóját csütörtökön tartották.

A Babosdöbrétéhez tartozó hegyhát a Rám határából induló meredek horhoson keresztül érhető el legrövidebben, ám ez az út állapota miatt személyautóval reménytelen vállalkozássá vált megközelíteni. Az elmúlt években a gazdák inkább Nagylengyelen keresztül közelítették meg birtokaikat, amiből szép számmal találni, sőt a Torda-hegynek állandó lakói is vannak, kiknek ellátásában a falugondnok segédkezik, aki ebédet hoz nekik.

Erről is szólt Szinayné Csarmasz Bernadett polgármester az avatás kapcsán. Mint elmondta, az agrárminisztérium zárkertek fejlesztését célzó pályázatára jelentkeztek még 2017-ben, de csak a következő évi pályázaton nyertek támogatást, 10 millió forintot. Ebből helybeli vállalkozó, Mentes László készítette el a 900 a legnehezebben járható méteres szakasz felújítását. A zúzalékkal borított burkolat mellett a csapadék elvezetése is megvalósult. A pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat Torda-hegyen elterülő, korábban nem hasznosított, elhanyagolt állapotot mutató 4500 négyzetméteres területét kitakarították, körbekerítették és 65 darab diófával telepítették be.

Erre a mozzanatra utalva jegyezte meg Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, hogy hosszú távra tervez, aki diót ültet. Emlékeztetett arra is, miszerint a zártkertek fejlesztésével a kormány szeretné segíteni és ösztönözni a gazdákat, hogy műveljék birtokaikat. Szólt arról is, hogy személyesen is támogatja a gyümölcsfák telepítését. Ennek érdekében alkotta meg a Tündéri település címet, amely annak a községnek jár, ahol minden portán találni gyümölcsfát. Ebbe a kezdeményezésbe az iskolákat, óvodákat, hivatalokat is szeretné bevonni, ezért amelyiknél ültetnek gyümölcsfát, az kiérdemli a Tündéri intézmény címet, tette hozzá.