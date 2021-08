Most életeket ment, hosszabb távon pedig egy gondtalanabb jövőt teremthet meg az oltás

A koronavírus szempontjából Magyarország továbbra is az egyik legbiztonságosabb ország Európában a sikeres oltási kampánynak és a kormány megfontolt és fokozatos nyitási stratégiájának köszönhetően. Nyugat-Európában, több, magyarok körében is népszerű turisztikai célországban azonban ismét növekedésnek indult a fertőzöttek száma, így számolnunk kell egy újabb járványhullám kialakulásával is.

Ezt ne hagyja ki! Nem először fut lyukra a baloldal botrányokozással

A lapunknak nyilatkozó szakértők szerint Zala megye lakosságának teljes védelméhez mindenképpen növelni kell a védőoltások arányát. Ugyanis a be nem oltott személyeket a körülöttük lévő beoltott emberek nem fogják megvédeni a koronavírustól, sőt nagy valószínűség szerint – mivel éppen az ő szervezetük lesz fogékony a fertőzésre – őket fogja a kórokozó megbetegíteni, ráadásul a súlyos szövődmények kialakulása is náluk valószínűbb.

A szakemberek ezért azt mondják: oltás, oltás, oltás! Méghozzá minél hamarabb, így magunk és szeretteink egészségét is védhetjük.

Elsősorban az oltatlanok körében jelent veszélyt

Magyarországon is megjelent a korábbi mutációknál sokkal fertőzőképesebb delta variáns, amely Európában már gyors sebességgel terjed a beoltatlanok körében. A kutatások igazolták, hogy súlyosabb tüneteket mutat a fiatalabb korosztály körében is, egyes esetekben pedig hosszú távú szövődményeket okoz. Miközben hazánk a teljeskörűen beoltottak terén továbbra is az elsők között áll az európai rangsorban, elsősorban az oltatlanok körében jelenthet veszélyt a koronavírus gyors és akadálytalan terjedése.

– A vírus nem ismer határokat, az egyetlen esélyünk az, ha minél több embert beoltunk a társadalmi léptékű immunitás kialakítása érdekében – jelentette ki lapunknak Zala megye kormánymegbízottja. Dr. Sifter Rózsa hangsúlyozta, nemcsak a saját egészségét kockáztatja az, aki nem immunizáltatja magát a Magyarországon elérhető vakcinák valamelyikével, hanem azon családtagjai, kollégái, barátai életét is, akik valamilyen ok miatt nem kaphatnak oltást. Egyelőre ugyanis a 12 évnél fiatalabb gyermekek számára még nem engedélyezték a hatóságok a vakcinák használatát, de vannak olyanok is, akik valamilyen betegség miatt nem olthatók.

– A hatóságok által bevizsgált és hatékony oltóanyagok bőségesen rendelkezésre állnak, Zala megyében is elérhető az összes oltóanyag – húzta alá a kormánymegbízott. A vakcina megszerzéséhez mindössze egy regisztrációra van szükség vakcinainfo.gov.hu oldalon, ezt követően lehet időpontot foglalni a központi oltópontokra, de a háziorvostól is lehet kérni a vakcinát – tette hozzá. Dr. Sifter Rózsa emlékeztetett: a korábbi járványhullámok idején mindenki nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt, hiszen a korlátozásokon kívül nem volt más eszközünk a vírussal szemben. – Most azonban már van vakcinánk, mindenkit arra biztatunk, éljen a lehetőséggel – hangsúlyozta.

Európában elsőként érhető el a 3. oltás

A megelőzés érdekében az operatív törzs újabb intézkedéseket hozott. Európában elsőként Magyarországon érhető el a harmadik oltás augusztus 1-jétől, amit a szakemberek elsősorban az időseknek, krónikus betegségben szenvedőknek, legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlanak.

– Cél, hogy az ő védekezőképességüket megerősítsük – hangsúlyozta a kormánymegbízott, és hozzátette: az eeszt.gov.hu oldalon foglalhat időpontot a megyei kórház oltópontjaira az a személy, aki már legalább négy hónapja megkapta a második oltását.

– Természetesen, aki a háziorvosánál szeretné megkapni a harmadik oltást, erre is lehetőség van, a megyei oltási munkacsoport biztosítani fogja az ehhez szükséges vakcinát.

A 60 év felettiek oltási akciójáról a kormánymegbízott elmondta: háziorvosok, önkéntes orvosok és egyetemi hallgatók keresik fel személyesen a koronavírus ellen még be nem oltott időseket, akik a háziorvosi rendelőkben vagy otthonukban kaphatják meg a vakcinát egy helyszíni, papíralapú regisztrációt követően.

A gyerekek védelmére is fokozott figyelmet fordítanak, ezért az ő beoltásukra külön akciót szerveznek: az iskolakezdést megelőzően, a tanévkezdéskor az általános és középiskolákban is megkaphatják a vakcinát a 12 évnél idősebb diákok.

Zala megye az elhelyezkedésből adódóan az átlagosnál jobban veszélyeztetett, különösen nyaranta, amikor nagy tranzitforgalmat bonyolít a külföldre utazó turisták miatt, ezért a járvány terjedése szempontjából is nagyobb a kitettsége ebben az időszakban. További kockázatot jelent, hogy a megyénkkel határos országokban alacsonyabb az oltási hajlandóság, miközben emelkedőben vannak a fertőzési esetszámok, a vírus ezért gyorsabban terjedhet át a határ menti megyékbe és járásokba.

A legalacsonyabb szintre kell szorítani

– Nagyon büszkék vagyunk a megye által az elmúlt tíz évben elért fejlődésre mind gazdasági, foglalkoztatási, mind turisztikai területen, az eredményeinkre kockázatot jelentő veszélyeket pedig kötelességünk a tőlünk telhető legalacsonyabb szintre szorítani – hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa. Mint mondta, a korábbiaknál még agresszívebben fertőző vírusvariánsok miatt ehhez tovább kell növelni az átoltottságot. Hangsúlyozta: az egyetlen és még időben meghozott döntési lehetőség az oltás, amivel most közvetve és közvetlenül is életeket menthetünk meg, hosszabb távon pedig egy gondtalanabb jövőt teremthetünk meg.

– Mindannyiunk kezében van eszköz arra, hogy a negyedik hullám kialakulására és súlyosságára hatással legyünk. Csak személyes felelősségvállalással védhetjük meg a saját és szeretteink egészségét, életét – jelentette ki dr. Sifter Rózsa.

A vakcina a korlátozások ellen is véd

– A régi életünket élhettük a nyáron, hiszen felelősségteljes módon sokan felvették az oltást, viszont aki nem oltatja be magát, az egészségét, életét kockáztatja az újabb járványhullám közeledtével – nyilatkozta lapunknak a megyei tisztifőorvos. Dr. Károlyi Syl­via szerint az elmúlt időszak tapasztalatai alapján egyértelmű, hogy az idősek számára nagyobb veszélyt jelent a COVID-19 vírusfertőzés, mivel a lakosság többi korcsoportjához képest gyengébb az immunrendszerük, illetve több krónikus betegségben szenvednek, így a súlyos szövődmények és a halálesetek nagy része is ezt a korcsoportot érintette.

– Senki ne higgye, hogy a körülötte lévő beoltott emberek meg fogják védeni a koronavírustól, sőt nagy valószínűség szerint – mivel éppen az ő szervezete lesz fogékony a fertőzésre – őt fogja a kórokozó megbetegíteni, ráadásul a súlyos szövődmények kialakulása is nála valószínűbb – hívta fel a figyelmet dr. Károlyi Sylvia, hozzátéve, hogy az új fertőzések száma országosan lassú emelkedést mutat.

– Egyedül a vakcina véd meg valamennyiünket attól, hogy a küszöbön álló negyedik hullám súlyos tömeges fertőzésekhez vezessen, ezért kérek mindenkit, éljen az oltás lehetőségével – összegzett a népegészségügyi főosztály vezetője.

A vírus kiszámíthatatlan következményekkel jár

– Ez egy egészen különleges vírus: kiszámíthatatlan következményekkel járó akut betegséget okozhat, de hosszabb ideig tartó, illetve végleges, súlyos szervkárosodásokat is létrehozhat – figyelmeztetett dr. Gergye Ferenc háziorvos, címzetes főorvos, aki szintén elkötelezett a védőoltások beadása mellett. Az akutan súlyos, akár halálos kór főként idős krónikus betegeket veszélyeztetett, de egészséges fiatalabbak is haltak meg a vírusfertőzés következtében.

– Döbbenetes volt látni a kór kiszámíthatatlan lefolyását. Egyik napról a másikra alakultak ki súlyos, halálos szövődmények, kerültek gépre betegeink. A másik ijesztő tapasztalatunk a véralvadási zavarok (trombózis, embólia) korábban nem észlelt, rendkívül nagy száma volt – mondta dr. Gergye Ferenc. Felidézte az egyik koronavírusos páciense történetét: – Miután elkapta a vírusfertőzést, a fiatal, egészséges negyvenes férfi otthonában a szükséges gyógyszeres kezelés alatt állt, állapota javult, amikor végtagpanaszai miatt azonnali kórházi ellátás mellett döntöttünk.

Mint kiderült, súlyos thrombotikus állapota miatt azonnali műtétre szorult. A műtéti leírás így kezdődött: végtagmentés miatt indikáljuk a műtétet! Szerencsére a szörnyű történet jól végződött, a beteg ma már egészséges, dolgozik. Ugyanakkor bebizonyosodott, hogy a koronavírus-fertőzést gyakran követik súlyos és elhúzódó szövődmények – mondta a háziorvos.

Megtapasztalta, mennyit számít a védettség

Dr. Gergye Ferenc a saját bőrén is megtapasztalta, mennyire sokat számít a védettség. Az első lehetséges időpontban munkatársaival együtt megkapta az oltást, ő két és fél hónappal később megfertőződött. Pár napig tartó, enyhe tünetekkel lezajlott a betegség, akárcsak a feleségénél, aki szintén megkapta mindkét oltást.

– Én hiszek a vakcinában. Minden közeli családtagomat beoltották. Negyvenhárom éves orvosi tapasztalatommal szeretném meggyőzni az oltatlanokat a vakcináció fontosságáról. Ne egy közeli hozzátartozó, barát, rokon vagy ismerős súlyos állapota, esetleg halála döbbentsen rá valakit arra, hogy ez bizony elkerülhető lett volna – fogalmazott dr. Gergye Ferenc. Hangsúlyozta: praxisukban január óta közel 3 ezer oltást adtak be, de súlyos szövődményt egyetlen esetben sem észleltek. – Kérem, higgyenek nekünk, higgyenek az oltás mindannyiunk számára kedvező hatásában – zárta gondolatait a háziorvos.