Fogadóóra két keréken: most a választókerület három zalai településén járt Vigh László

Kerékpárról nézve más a világ, öt kilométer/órás sebességgel lehet igazán szemügyre venni, hogy adott településen milyenek az útviszonyok és milyen állapotban vannak a középületek.

Vigh László mondta mindezt hétfőn Kerkabarabáson, a kerékpáros fogadóórája egyik állomásán. A térség ország-­gyűlési képviselője a község temetőjében álló Szent Kereszt felmagasztalása kápolna előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta: három éve kezdte meg kerékpáros programját, amely során a választókerülete mind a 76 települését fel kívánja keresni. Hétfőn Kozmadombján, Kálócfán, illetve Kerkabarabáson járt, hogy egyrészt tájékozódjon a megvalósult beruházásokról, továbbá a fejlesztési elképzelésekről is szeretné kérdezni a települések önkormányzati vezetőit, lakosait.

– Rendszeresen megfordulok a választókerületem városaiban, falvaiban, de ezen alkalmak főleg rendezvényekhez kötődnek, amikor nincs idő a feladatok részletes megbeszélésére – mondta Vigh László. – Nyaranta, amikor nincs parlamenti ülésszak, akkor tudok több időt fordítani ezekre a fogadóórákra.

Vigh László hozzátette, Kerkabarabás lakossága 2019 őszén új, ambiciózus polgármestert választott, aki rengeteg tervet, elképzelést dédelget, ezek megvalósulását neki kötelessége elősegíteni. A falu említett önkormányzati vezetője, ifj. Paál István rögtön sorolta is a konkrétumokat. Kapcsolódóan a helyszínhez elsőként a ravatalozó előtetőjének elkészítését, illetve egy új temetői kerítés felhúzását említette, majd kitért a közlekedési infrastruktúra állapotára. Mint mondotta, mielőbb szükség lenne a Lentikápolna és Zalabaksa közötti, Kerkabarabást is érintő állami út felújítására és vízelvezetésének megoldására. Ezen az útszakaszon – kikerülve a rendkívül forgalmas 86-os utat – rengeteg kerékpáros közlekedik, ám az útviszonyok kevésbé megfelelőek ehhez. Ifj. Paál István szerint nagyobb esőzéskor az eltelítődött árkok és a beszakadt áteresz miatt az úttesten folyik át a csapadékvíz. E probléma megoldására két éve várnak. A község belterületén található állami utakon – a Petőfi és a Rákóczi utcákban – pedig legalább tíz éve nem láttak a helyiek burkolatjavítást vagy állagmegóvó munkát, de két rövid önkormányzati útszakasz aszfaltozását is meg kell oldani.