Most a téli körte volt a sláger csonkahegyháti oltónapon

Téli piros, aranyparmen, batul, csíkos ranett, csörgő, cigány, Ilonka, nekeresdi vaj, bakszár, hólyagos, feketetengeri. A felsorolás al­ma-, körte- és cseresznyefajtákat takar, ezeket és még számos más fajtát oltathattak szombaton a csonkahegyháti gyümölcsoltó napon a faluházba érkező érdeklődők.

– Hat munkatársunk segít az oltásban, a vadalanyt és az oltószálat kiválasztva gondoskodhat a jövő terméséről – mondta Gyenes Árpádné Kati, a szervezők egyike, aki civilben egyébként varrónő. – Igyekszünk régi, ezen a vidéken őshonos fajtákkal szolgálni.

– A mostani oltványok úgy öt-hat év után hoznak termést – válaszolta kérdésünkre Salamon János, a Pannon Egyetem keszthelyi egyetemi karának kertészeti technikusa, aki évről évre segít eligazodni az oltónapon.

– Megbeszéljük, hogy milyen utógondozást igényelnek a beoltott alanyok, a megfelelő korona kialakítása, a kártevők elleni védekezés is szóba kerül. Úgy látom, míg korábban az alma, most a körte a legnépszerűbb, főleg a téli fajták. Az éghajlatváltozás, az esetleges légszáraz nyarak persze befolyásolják a termést, de Göcsej, a zalai dombság ideális terület mindkettő számára. Sokan próbálkoznak a kajszibarackkal, de az inkább az Alföldön hoz jó termést. Itt-ott megterem néhány mediterrán gyümölcs is, de nem ez a jellemző, különösen a tárolása megoldatlan. Ezzel szemben a honos alma- és körtefajták a pince 2-3 fokos hőmérsékletében akár 3-4 hónapot is kibírnak. A változó időjáráshoz való adaptációt nagyban befolyásolja az, hogy milyen alanyra oltották az új fajtákat, milyen a talaj, mennyire szórványos elhelyezkedésűek a fák, izoláltak-e, vagy könnyen elérik-e a kártevők. A fajtabővítés nagyon izgalmas vállalkozás lehet a kiskertekben, de hogy citromot még egyelőre nem fogunk szabadföldben nagy területen termelni, az szerintem egészen biztos – szögezte le Salamon János.

A kertész ezekben a napokban javasolja a metszés befejezését, a lemosó permetezés elvégzését. Virágba boruló fákkal is találkozhatunk, ami nem túl jó hír, mert még jöhetnek rájuk a fagyok.