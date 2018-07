Módosították a zeneszolgáltatásról szóló rendeletet Keszthelyen

Pályázatot nyújt be a város a helyi klímastratégia kidolgozására, melyre száz százalékos támogatást lehet nyerni. Erről is döntött júniusi soros ülésén a keszthelyi képviselő-testület, ahol meghatározták a második félévi munkatervet, szó volt nyári fesztiválokról és egy interpelláció is elhangzott.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Elsősorban a nyári fesztiválok miatt- melyek nagy számú látogatót vonzanak a városba – a képviselő-testület módosította környezetvédelmi rendelet zeneszolgáltatással kapcsolatos szabályozását. Ennek értelmében július elsejétől a vendéglátóhelyeken éjfélig, pénteken és szombaton hajnali két óráig szólhat zene. Ettől eltérően pénteken és szombaton a Kossuth utca Sörház utcától- Hunyadi utcáig tartó szakaszán, a Városház utcában a Georgikon utca Kastély utcától – Georgikon köz közti részén négy óráig engedélyezhető a zeneszolgáltatás.

A városban szabadtéren 23 és hajnali 6 óra között nem adható engedély élőzene szolgáltatása és hangosító berendezés működtetésére, ez alól kivétel a Városi strand területe hétköznap hajnali 2, pénteken és szombaton hajnali 4 óráig. Egyedi, alkalmi rendezvényekre pedig hajnali 6 óráig tartó felmentés lehetőségét is megfogalmazták a rendelet módosításában. A napirendi pont tárgyalásakor a nagyszámú résztvevőt vonzó, (mint az ülésen elhangzott, 10 ezer fő feletti rendezvényről van szó) Zamárdiból Keszthelyre költöző, augusztus 22-25-e közötti B My Lake underground elektronikus zenei fesztivál is és ennek lebonyolítása, a rendezvénnyel kapcsolatos szabályozások is szóba kerültek az ülésen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A képviselők elé került a tavalyi év adózási tapasztalatairól szóló beszámoló is. Az előterjesztésből kiderül, hogy az eredeti előirányzat 97,4 százaléka: 1 milliárd 193 millió forint teljesült adóbevételként, ez az összeg a tervezetthez képest 31 millió forinttal kevesebb, de csökkent az adóhátralékok összege. A képviselő-testület döntése értelmében a Keszthelyi Életfa óvoda vezetői beosztására kiírt pályázatot Szabóné Lancz Anna nyerte el, így öt évig továbbra is irányítja a keszthelyi székhelyóvodát. Döntés született arról is, hogy a Festetics György Zeneiskola energetikai korszerűsítésére megnyert pályázathoz, a közel 86 millió forintos támogatáshoz az el nem számolható munkálatokra szükséges több mint 4,8 millió forintot biztosítja az önkormányzat. Egy interpelláció is elhangzott: Herold János azzal a címmel tett fel kérdést, hogy „örök ígéret marad a cserszegtomaji körforgalom?” A képviselő azt kérte, hogy mivel a kereszteződésben nagyszámú baleset történik, a polgármester tolmácsolja az országgyűlési képviselőnek, hogy tegyen azért, hogy kerüljön be a költségvetésbe egy körforgalom kialakításának költsége. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában közölte, hogy eleget tesz a kérésnek.