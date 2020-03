Módosították a lakáscélú támogatásról szóló rendeletet Letenyén

A rendkívüli jogrend kihirdetését követően is ülésezett a letenyei képviselő-testület.

A múlt hét végén rendes képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezte a város polgármestere. Tíz napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. Farkas Szilárd polgármester elmondta, a március 11-e éjféltől kormányrendeletben kihirdetett különleges jogrendben, veszélyhelyzetben a testületi ülések összehívása és megtartása nélkül is hozhat döntéseket a polgármester. A városvezető hozzátette: ennek ellenére fontosnak tartja, hogy a döntéshozatalban az önkormányzati képviselők is részt vegyenek, emellett pedig a meghozott polgármesteri döntésekről azonnali tájékoztatást nyújt, így többek között arról is, hogy a közelmúltban négyezer darab orvosi pamutból készített sebészi szájmaszk beszerzésére került sor mintegy 2,5 millió forint értékben, melynek forrása a 2020. évi költségvetés civil alapja.

Farkas Szilárd kiemelte, a veszélyhelyzet idejére az intézményi közétkeztetés és gyermekétkeztetés biztosításának feladataival Mikóné Farkas Ildikó alpolgármestert bízta meg. A 70 év feletti időseknek is segítenek, a családsegítő központ munkatársai élelmiszer-bevásárlással és a gyógyszerek kiváltásával csökkentik a letenyei idősekre háruló terheket.

A képviselő-testületi ülésen módosították a lakáscélú támogatásról szóló rendeletet, e szerint a támogatás mértéke 150.000-től 250.000 forintig terjedhet. A pontos összeget ezen határok között kell megállapítani annak figyelembevételével, hogy az adott évi költségvetésben mekkora a tervezett előirányzat összege, illetve hogy a támogatásra jogosult kérelmezők száma miként alakul.