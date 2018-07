Modern lesz az új óvodai konyha Felsőrajkon

Már javában dolgoznak a szakemberek a falu központjában lévő, több évtizeddel ezelőtt épült óvodai konyha felújításán.

Nagy szükség volt a rendbetételre: a múló évek és a nagy kihasználtság nyomot hagyott az épületen. A több helyiségből álló konyhában nem csak a helyi óvodások, iskolások számára főztek. A környező településeken élő idős emberek étkeztetését is a felsőrajki konyha biztosította, amelyen az elmúlt évek során mindöszsze állagmegóvó javításokat végeztek. Czémán László, a falu polgármestere jelezte: régóta tervezték a teljes renoválást.

– A Belügyminisztériumtól nyertünk 15 millió forintot – mondta a falu első embere. – Emellett, egy másik pályázaton, a szellőzőrendszer kiépítésére szintén kaptunk támogatást, több mint 1 millió forintot. Ez azonban kevés lett volna a modernizálásához, amely során a kazánt is kicseréljük. Összesen, saját költségvetésből, közel 4 millió forintot kellett hozzátennünk. A polgármester hangsúlyozta: teljes rekonstrukcióra kerül sor. A belső rendbetétel során a helyiségeket is korszerűsítik: kicserélik a csempéket, a járólapot, új színt kapnak a falak is. Továbbá új eszközöket, berendezéseket is vásárolnak a konyhára, köztük saválló eszközöket, tűzhelyet és kenyérdagasztót.

– Augusztus közepére már elkészül az új konyha – folytatta Czémán László polgármester. – Az ételt addig a szomszédos Hahótról szállítjuk az időseknek és a nyári közétkeztetésben részesülő gyermekeknek.