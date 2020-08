Mindent tudni fog a betegekről az EESZT

Júniustól a magánegészségügyi szolgáltatóknak is fel kell tölteniük a betegek adatait az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT). Az országos adatbázis, amely egy helyre gyűjti a betegek valamennyi egészségügyi adatát, egyre bővül.

A központi adatbázist azért hozták létre, hogy az orvosok gyorsan átfogó képet kaphassanak a betegről, ennek nyomán a lehető legpontosabb diagnózist állíthassák fel és minél hatékonyabb kezelést írhassanak elő neki. Az is cél volt, hogy a rendszer segítségével lássák, más intézményben vagy szolgáltatónál milyen ellátást vett igénybe a beteg, és el lehessen kerülni a feleslegesen megismételt vizsgálatokat.

A rendszerhez folyamatosan, kötelező jelleggel csatlakoznak a szolgáltatók, most már a mintegy 29 ezer magánpraxisnak is fel kell töltenie az adatokat – olvasható az e-egeszsegugy.gov.hu portálon.

A magánegészségügyi szolgáltatók csatlakozása nyomán ugyanakkor sokan attól tartanak, hogy sérül a bizalmi viszony a magánellátásokban – írta honlapján a Magyar Orvosi Kamara. Az aggodalmat megfogalmazók szerint túl sokan túlságosan sok egészségügyi adathoz férnek hozzá. A kamara rámutatott: a betegadatokat csak a háziorvos és a kezelőorvos láthatja, a különösen érzékeny adatokat pedig – mint például a nemi betegségekre, a ­pszichiátriai és addiktológiai kezelésre vonatkozókat – pedig csak az e szakterületen dolgozó kezelőorvos tekintheti meg.

A gyógyszerészek emellett kizárólag meghatározott gyógyszerelési előzményekhez, receptekhez férhetnek hozzá.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az e-egészségügyi rendszerben a beteg maga is megnézheti a rá vonatkozó adatokat, és azt is, hogy ki, mikor, mely intézettől milyen adatát kérdezte le. Arra is lehetősége van mindenkinek, hogy elektronikus úton az EESZT lakossági portálon, a digitális önrendelkezés felületen, vagy személyesen bármely kormány­ablakban korlátozza vagy akár teljesen megtiltsa az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt adataihoz való hozzáférést mind a kezelőorvosok és a háziorvosok, mind pedig a gyógyszerészek számára.