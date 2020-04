Mindenkinek adnak maszkot Csesztregen és Barlahidán

Az első körben kiosztott mennyiség után hamarosan újabb szájmaszkokat juttat el a községben élőknek Csesztreg önkormányzata. Ezúttal már minden helybelinek biztosítják a védőfelszerelést.

Bedő Róbert polgármester elmondta: az első szájmaszkokat már a veszélyhelyzet kihirdetésekor szétosztották. Eleinte még arra készültek, hogy ha kijárási tilalom lépne életbe, akkor családonként annak az egy személynek legyen maszk­ja, aki boltba, gyógyszertárba, vagy egyéb ügyek intézése miatt elmehet otthonról. Mivel ilyen szigorú intézkedést eddig nem vezettek be, most már a teljes lakosságot igyekeznek ellátni, ebben az óvoda és bölcsőde ügyes kezű munkatársai vannak segítségükre. A község vállalkozói felajánlásokként is kapott felszerelést, volt, aki a kisgyermekek számára készített maszkokat finanszírozta, más pedig az egészségházat látta el 200 maszkkal, tisztító- és fertőtlenítőszerekkel.

Barlahidán befejeződött a teljes lakosság ellátása többször használatos, mosható szájmaszkokkal. A védőfelszerelést az önkormányzat támogatásával a község közösségszervező és kulturális munkatársa, Németh Mária készítette. Ő varrja azokat a maszkokat is, amelyekhez az alapanyagot a Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség biztosította, ezeket a védőfelszereléseket az egyházközség fogja szétosztani.