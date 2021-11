Mindenki nyertes Balatongyörökön

Újabb, a Magyar falu program keretében elnyert sikeres pályázatokról számolt be a település önkormányzata.

Biró Róbert polgármester emlékeztetett: október elején jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, hogy újabb 25 milliárd forintot biztosít a kormány az MFP-s pályázatokra. A keretből a györöki civil szervezetek is kaptak forrást.

Biró Róbert bejelentette: a helyhatóság kommunális eszközök beszerzésére beadott, eddig tartaléklistán lévő pályázata nyert most; a 15 millió forint segítségével a községgondnokság munkáját segítő járműveket cserélik le, így új multifunkcionális gépet vásárolnak, amelyet főként a zöldterületek karbantartására, gondozására használnak majd, illetve vásárolnak egy bil­lenőplatós haszongépjárművet.

A két eszköz ára jelentősen meghaladja a támogatási összeget, így több mint 7 millió forintos önrésszel az önkormányzat is hozzájárul az eszközbeszerzésekhez, említette a polgármester, aki hozzátette: a település civil szervezetei is nyertek ebben az MFP-körben is.

Az idén 100 éves Györöki Hamutiprók Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Kossuth utcai, szertárként használt önkormányzati épületre adott be ingatlanfelújítási pályázatot. Az elnyert 4,65 millió forintból kicserélik a nyílászárókat, gipszkartonból álmennyezetet készítenek, és az 5 centi vastag hőszigetelés is része lesz a beruházásnak.

A Balatongyöröki Turisztikai Egyesület a kerékpárturizmus fejlesztésére nyert forrást, amelynek részeként új, bérelhető bicikliket vásárolnak és térképeket nyomtatnak.

Biró Róbert közölte azt is: korábban már két civil szervezet – a honismereti kör és a polgárőr-egyesület – is kapott támogatást, így elmondható, hogy az önkormányzat mellett minden pályázó civil szervezet is részesült a Magyar falu program anyagi forrásaiból.