Mindenki nagyon várja már, hogy újraindulhasson az élet

Fogytán vannak a tartalékok azokban az ágazatokban, amelyeket a leginkább sújtott a koronavírus-járvány, ezért is bíznak az érintettek a pandémiás helyzet javulásában, a tömeges védőoltások sikerességében. Körképünkben vállalkozók, civil szervezetek nyilatkoznak jelenlegi helyzetükről, a korlátozások hatásairól, várakozásaikról.

A nagykanizsai Bankpalota Étterem üzletvezetői, Inoka Balázs és Kerek Melitta kérdésünkre azt mondták: remélik, hogy legkésőbb március-áprilistól már újra fogadhatnak vendégeket a vendéglátóhelyek, ugyanis sokan már nemigen bírnak működni tovább, a tartalékok fogytán vannak. Elárulták: az ő helyzetük még viszonylag jó, mert a tavaszi teljes lezáráskor megerősített ételkiszállítási szolgáltatásukat változatlan intenzitással vitték tovább a nyári nyitás során is.

Tudatosan készültek a második lezárásra, amikor így nem kellett elölről kezdeniük mindent – ezzel együtt is éppen csak arra elég az ebből keletkező bevételük, hogy működtetni tudják az éttermet és megtarthassák a dolgozóikat. Az üzletvezetők hozzátették: 10 munkavállalójuk után benyújtották igényüket a kormány által meghirdetett bértámogatásra, amit reményeik szerint meg is kapnak. Mint elmondták: 1-2 hónapos korlátozást még el tudnak viselni, s abban bíznak, hogy a védőoltás lehetőségével minél többen élnek, így talán tavasszal beindulhat újra a gazdaság. Úgy vélekednek: biztosan fel lehetne gyorsítani a folyamatot, ha a nyugat-európai vagy az amerikai védőoltásokat lehetne igénybe venni – azt hallják a vendégkörtől, hogy az emberek az orosz és a kínai vakcinában kevésbé bíznak. Ám szerintük ezen is lehetne változtatni, ha még több információt kap róluk a társadalom.

Felkészülés

A hévízi szobakiadók abban bíznak, tavasszal már fogadhatnak vendégeket. Mint Lajkó Ferenc, a városi szövetség elnöke fogalmazott, ez most a felkészülés időszaka, sokan felújítanak, korszerűsítenek, jórészt a Kisfaludy-programban elnyert pénzből.

– Bízunk abban, hogy már a nyári időszak előtt is fogadhatunk turistákat – fogalmazott. – Tavaly a húsvéti forgalmat elvitte a járvány, remélem, idén nem így lesz, és remélem, a rendre erős május 1-jei hétvége is a szezon része lesz, mert az előző évben az is kiesett. A korlátozások feloldásában bízom, abban, hogy megszűnik a határzár és kinyithat a Tófürdő. Potenciális vendégeink leginkább e kettőt várják, figyelik; sok kérdést kapunk ezekkel kapcsolatban, amikre persze egzakt válasz most nem adható.

Lajkó Ferenc elmondta, csehek már nagyobb számban bejelentkeztek május elejére, és arra a hónapra németországi foglalások is vannak nála és több hévízi szobakiadónál is.

Megtartani a munkaerőt

A kisebb szállásadókat is erősen sújtja a járvány miatti korlátozások sora, feltételezhető, hogy kevesebb a tartalékuk, miközben a jól képzett munkaerőt muszáj megtartaniuk akkor is, ha épp nincs forgalom. Erről számolt be Pálfi László, aki sok évtizedes tapasztalattal áll a vendégei szolgálatára Zalaegerszegen étteremmel és 11 szobás panzióval.

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában is aktív szerepet vállaló szakember elmondta, a márciusi kényszerű bezárás után még teljes fizetést juttatott a munkatársainak, később 6, majd 4 órára csökkentette a munkaidőt. Ez azóta is fontos, mert nem szeretné az igényeket jól ismerő törzsmagot elveszíteni. A nyári enyhítések jót tettek az üzletmenetnek, mivel sokan választottak hazai nyaralóhelyeket, így anyagilag is fellélegezhetett a vendéglátási szakág. Ezzel együtt a közben felvett áthidaló hitelekkel érdemes volt óvatosan bánni, mert – mint be is igazolódott – az őszi korlátozások során ismét a munkabér lett a legérzékenyebb tétel. Mint Pálfi László jelezte, az iparűzési adó felezése mindazoknak nem hoz igazi könnyebbséget, akiknek amúgy is drasztikusan, néhol 10 százalékra csökkent a bevétele. Látható, nem lehet hosszú távra tervezni, közben mégis gondolni kell az előre nem látható gondokra, a tartalékképzés elengedhetetlen. A munkabér mellett az épület- és szobafelújítások sem maradhatnak el, ez is külön forrást igényel. Az ágazat érdekképviselete szorgalmazza, hogy a kormány a munkavállalókat és a munkaadókat egyaránt támogassa, így vészelhető át az előttük álló idő. De ha majd teljesen kinyithatnak, akkor is kell másfél hónap legalább arra, hogy a rendezvények is beinduljanak. Pálfi László személyesen nagyon bízik a védőoltásban, hamarosan ő maga is regisztrációval jelzi igényét. Jelenleg csak a munkavégzés miatt a városba érkezők szállnak meg nála, számukra a szükséges óvintézkedéseket tudják biztosítani, osztotta meg lapunkkal a zalaegerszegi vendéglátóipari szakember.

Utasra várva

Utasra várakoznak a zalaegerszegi Kossuth utcai állomáson az Egerszeg Taxi sofőrjei. A cégnél jelenleg huszonöten dolgoznak, mindenki egyéni vállalkozóként. Funk Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy most, a második hullámban így nem kaptak segítséget.

– Többnyire katás adózók vagyunk, jól jött volna a tavaszihoz hasonló támogatás – mondja a taxis. – Szinte felére csökkent a forgalmunk, ám a járulékokat ugyanúgy fizetnünk kell. A kijárási tilalom miatt az éjszakás kollégák semmit sem keresnek este nyolc és reggel öt óra között. Nem működnek a szórakozóhelyek, nincsenek hívások. Hétvégente tizenöt gépkocsi is járt egyszerre, szállítottuk a fiatalokat, baráti társaságokat. Mivel nonstop működtetni kell a céget, nem tehetjük meg, hogy nem állunk kint este. Ezt most csökkentett létszámmal oldjuk meg. Az éjszakás kollégák tehát nappal is dolgoznak, így többünkre jut a sokkal kevesebb utas. Egy éve egy átlagos nap délelőttjén főként a nyugdíjasokat vittük a kórházba, szakrendelésekre, most ők is kevesebben vannak. A digitális oktatás miatt a gyerekeket sem kell iskolába hordanunk reggel. Egyszóval, jóval nehezebb a megélhetés, reméljük, hogy minél hamarabb visszaáll a régi rend. Az előírásokat egyébként betartjuk, maszkban vezetünk.

Oltási igazolással?

A nagykanizsai Hello Travel utazási iroda tulajdonosa, Tulezi Anikó úgy véli: minden idegenforgalmi szereplő reménykedik benne, hogy nyárra rendeződik a helyzet és utazhatnak az emberek végre országhatárokon túlra is.

– Ha csillapodik is a járványhelyzet, az biztos, hogy már soha többé nem lehet úgy utazni az országok között, mint korábban – folytatta. – Egyelőre még folynak az egyeztetések a háttérben, de nagy az esélye annak, hogy a légi szolgáltatók és egyes országok, sőt szállodák is kérhetik az oltási igazolást. Sőt ehhez már egyfajta mobiltelefonos alkalmazásként működő egészségügyi útlevél kidolgozása is elkezdődött, amely minden adatot tárol az egyén állapotáról. Egyelőre viszont nem tehetünk mást, mint az egyes országok szabályozásait figyeljük, ugyanis az utazóközönségnek sokkal több információra lesz szüksége, ha egyszer útra kelhet. Persze néhányan a korlátozások ellenére most is utaznak az egzotikus országokba, ilyenkor vállalják a negatív PCR-tesztet, vagy hazaérkezéskor tíz napra karanténba vonulnak.

Kultúra – online

Ősz óta az online térben működnek a kulturális programok országszerte. Nincs lehetőség arra, hogy megnézzünk egy kiállítást, részesei legyünk egy színházi előadásnak, meghallgassunk egy koncertet – személyesen. A kulturális élet újraindulására várnak a nézők és a programszervezők is, így a keszthelyi Balaton Színház munkatársai is, miközben minél több élményt és programot kínálnak a korlátozások idején is – digitálisan. Eközben optimistán tervezik a városban hagyományos nyári programokat is, bízva abban, hogy lehetőség lesz megrendezni ezeket.

– Nagyjából az előző években megszokott programkínálatot szeretnénk biztosítani az idei nyáron is. Tavaly a szabályozás lehetővé tette a gasztronómiai rendezvények megtartását, így akár programbővítésben is gondolkodunk. Nagyon jó hír az, hogy a finanszírozás biztosított, különböző pályázatokon nyertünk el támogatásokat – bocsátotta előre Osvald Bálint, a Balaton Színház és a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetője.

A rendezvénynaptárt összeállították, de még nem véglegesítették, s a bizonytalan helyzet miatt konkrét szerződések még nincsenek a fellépőkkel. A kulturális szakember emlékeztetett: tavaly nyáron is voltak korlátozások és szigorítások a rendezvényekre vonatkozóan, de ezekkel együtt több programot tudtak kínálni a közönségnek.

– A következő hetekben, hónapokban több verziót kell kidolgoznunk. Ahogy egyre több információ jelenik meg és egyre jobb eredményeket tudunk felmutatni a vírus elleni küzdelemben, talán fokozatosan könnyítések lesznek és lehetőség lesz rendezvények szervezésére. A cél az, hogy kész tervekkel rendelkezzünk a teljes nyitásra, egy korlátozásmentes nyárra, de a reálisabb verzióra is: a korlátozott lehetőségekre vonatkozó terveket is meg kell alkotni.