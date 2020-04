Mindenki kétfajta maszkot kap Hévízen

Pénteken és szombaton a város minden polgára maszkot kap, ráadásul kétfajtát. Az önkormányzat négy osztópontot állított fel körzetek szerint, indokolt esetben pedig a 65 év felettieknek, illetve a betegeknek házhoz viszik a védőfelszerelést.

A város saját forrásból vásárolta a maszkokat, amelyeket ingyenesen biztosít mind­azoknak, akik lakcímkártyával igazolják, hogy hévíziek, vagy részt vesznek a helyi védekezésben, illetve az intézményekben dolgoznak.

– Jelenleg ugyan nem kötelező a maszkok viselése, de Hévíz ezzel is szeretne hozzájárulni a helyiek egészségének megőrzéséhez és a járvány terjedésének lassításához – hangsúlyozta Papp Gábor polgármester, hozzátéve, ezeket akkor ajánlatos hordani, ha valaki emberek között van; otthon, az autóban vagy az utcán sétálva nem szükséges felvenni.

A város lakosonként egy újrahasznosítható textil- és egy úgynevezett N95/FFP2-es védőmaszkot biztosít. Papp Gábor jelezte, az előbbi minden cseppfertőzéssel terjedő betegség ellen védelmet nyújt, mosható, vasalható, gőzölhető, amit érdemes naponta elvégezni. Az FFP2-es pedig molekuláris szintű védelmet jelent a szűrőjének köszönhetően, a forgalomban lévő eszközök közül ez a legbiztonságosabb.

Ma és szombaton négy helyszínen vehetik át a helyiek a maszkokat: a Macchiato Kávézó teraszán, a Brunszvik-óvodában (Sugár utca), az Egregyi Múzeumnál, valamint a Móricz Zsigmond és a Fecske utca elágazásánál lévő buszmegállónál. A körzetek utcaszintű beosztása megtalálható az önkormányzat közösségi felületein. Mindkét napon 9 és 12 óra között a 65 év felettieket, 13-tól 17 óráig pedig a fiatalabbakat várják.

– A lakcímkártya felmutatásával az adott ingatlanba bejelentett valamennyi ember számára átvehetők a maszkok, így nem kell mindenkinek személyesen megjelennie – mondta el Papp Gábor. – És arra is lehetőség van, hogy aki jön, olyannak is vigyen, akivel nem lakik együtt, ebben az esetben a máshol élő rokon, ismerős lakcímkártyáját is el kell hoznia.

Ha valaki idős kora vagy betegsége miatt nem tudja személyesen átvenni a maszkokat, azt a [email protected] címen vagy a 83/500-812-es telefonszámon jelezheti, ez esetben az önkormányzat munkatársai elviszik neki. A polgármester arra is felhívta a figyelmet: amennyiben egy-egy helyszínen sorban állás alakulna ki, az ott lévők tartsanak egymás között biztonságos, kétméteres távolságot, és az átvételt leszámítva mindenképpen kerüljék a személyes kontaktusokat.