Mindenki beoltatta magát, így védik a vendégeket a Balatonnál

Nagyon jó szezonra számítanak az Origo által megkérdezett balatoni hotel- és étteremvezetők, és ugyanezt mondták a balatonföldvári kilátónál is.

Azt mondták: eddig még nem volt probléma, hogy kérik a vendégektől a védettségi kártyát. Mindenki elfogadta, hogy védettségi igazolással tudnak bemenni a szállodába, étterembe, látogatóközpontba. Lényegében kérés nélkül felmutatják a kártyákat. A hotel vezetője azt is elmondta, hogy a szálloda összes dolgozója is beoltatta magát, hiszen így tudják megóvni a vendégeiket, saját magukat, és a munkahelyüket is. „Mi dolgozni szeretnénk. A világ úgy állhat vissza a normális kerékvágásba, ha legyőzzük a járványt. Azt pedig a védőoltással lehet elérni. Nemcsak nekünk, a turizmusban, vendéglátásban dolgozóknak fontos ez, hanem az egész társadalomnak” – hangsúlyozta – írja az origo.hu.

Mielőtt bemegyünk a siófoki CE Pláza Hotelbe, elővesszük a védettségi kártyánkat, ugyanis a bejáratnál az olvasható, hogy a recepciónál kérik a kártyát. Belépéskor kezet is tudunk fertőtleníteni, mert kitettek egy automata fertőtlenítő-adagolót. A recepciós a plexilap mögött áll, és kedvesen mosolyog, megköszöni, és azt mondja: minden vendég megmutatja a védettségi kártyáját, de a szálloda dolgozói közül is mindenki beoltatta magát, így aki ide jön pihenni, biztonságban van.

Közben megérkezik Tóth Gergely is, a hotel vezetője, aki azt tapasztalta, hogy minden vendég kérés nélkül megmutatja a védettségi kártyáját, amióta újra kinyitottak, ebből semmiféle fennakadás nem volt, egyetlen vendég sem panaszkodott vagy elégedetlenkedett emiatt.

– Mi már a foglalásnál feltételül szabjuk, hogy csak védettségi kártyával lehet bejönni – tehát szobát foglalni is úgy lehet, ha már van kártyája a vendégnek – mondja. Tóth Gergely úgy fogalmaz: amennyire csak lehet, példát szeretnének mutatni, így

TERMÉSZETES VOLT, HOGY HA A VENDÉGEK CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL ÉRKEZHETNEK, AKKOR A DOLGOZÓK IS BEOLTATJÁK MAGUKAT.

„Ez nem is volt kérdés a munkatársainknál. Látták a hírekben, olvasták az újságokban, hogy csak az oltással lehet megállítani a vírus terjedését, és mielőtt megnyitottunk volna, mindenki úgy döntött, beadatja a védőoltást, és meg is kapták a vakcinát. Mi ezt teljesen természetesnek tartottuk. Így védjük magunkat, a vendégeinket, és a munkahelyünket is. Hiszen dolgozni szeretnénk. A világ úgy állhat vissza a normális kerékvágásba, ha legyőzzük a járványt. Azt pedig a védőoltással lehet elérni. Nemcsak nekünk, a turizmusban, vendéglátásban dolgozóknak fontos ez, hanem az egész társadalomnak.” – hangsúlyozta.

Amikor arról kérdezem, hogy véleménye szerint milyen lesz a nyári szezon, azt válaszolja: bizakodó.

„Jelenleg még megoszlanak a vélemények, hogy merjenek-e utazni az emberek, vagy inkább ne. Szerencsére a mi vendégkörünk nagy része elfogadta a védettségi kártya szükségességét, belátó volt, hogy így lehet megvédeni a többi vendéget, és persze a szálloda dolgozóit is.” Többségük szeretne utazni a nyáron, ezt jelezték is felénk. A foglaltságunkon most még érezhető, hogy fél évig zárva voltunk, de napról-napra bizakodóan kúsznak fel a foglaltsági számaink. Az első héten, amikor megnyitottunk, a szobák harmadában voltak vendégek. A második héten már 70 százalékos volt a telítettségünk, jövő héttől már teltházzal üzemelünk. A tavalyi nyár rendkívül erős volt, tele voltunk végig, de a jó szállodák mind teltházasak voltak. Most nagyon örülünk, hogy nyitva lehetünk, és abban bízunk, hogy az idén is hasonlóan jó szezonunk lesz.„

A személyzet nagy részét megtartotta a pandémia legsúlyosabb ideje alatt is. Mindössze egy-két munkatárs ment el.

”Azok a kollégák, akik elmentek, a turizmusban tapasztalt bizonytalanság miatt iparágat váltottak, vagyis már nem a vendéglátásban dolgoznak. Egyelőre a mostani személyzettel zavartalanul működik a szálloda. Nyáron, ha beindul a szezon, valószínűleg szükségünk lesz még néhány munkatársra.„ – mondta Tóth Gergely.

A Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont és Kilátó bejárata előtt is kiírták egy táblára, hogy védettségi igazolvánnyal lehet belépni, a 18 évnél fiatalabbak pedig védettségi kártyával rendelkező felnőtt kíséretében látogathatják a kilátót. A bejárthoz itt is kitették a kézfertőtlenítőt, a jegypénztárnál pedig plexilapot helyetek el. Maszk használata itt is kötelező.