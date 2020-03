Minden Zalában működő felsőoktatási intézmény kiürül ezekben a napokban

Mint ismert, az operatív törzs javaslatára veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, melynek része az egyetemek ideiglenes bezárása is. Annak néztünk utána, hogyan oldják meg ezt a helyzetet a Zalában működő intézmények.

Zalaegerszeg

Zalaegerszegen dr. Gubán Miklós, a BGE GKZ dékánja elmondta: már szerdán felfüggesztették az előadásokat.

– Némileg szerencsés a helyzetünk, mert nálunk a jövő héten kezdődik a tavaszi szünet – árulta el. – A hallgatóink egy része már így is készülődött haza. Az egyhetes szünet után pedig számonkérési hét következik. Már eddig is sok volt intézményünkben az elektronikus vizsga. Az előírások szerint járunk el: az oktató kollégák körében megy a munka, a hallgatók kollégiumból való kiköltözése folyamatban van, nagy részük hazautazik, ezt javasoljuk nekik. Vendégeket szerda óta nem fogadunk. Azonban nálunk külföldi hallgatók is vannak, számukra biztosítjuk a kollégiumi szállást, és azok a fiatalok is a kollégiumban maradhatnak, akik gyakorlaton tartózkodnak Zalaegerszegen. A duális hallgatóinknak, akik már valamely vállalkozással vannak kapcsolatban, azt javasoljuk, próbálják elérni a cégnél, hogy otthonról dolgozhassanak.

A dékán elmondta még: az egyetem vezetősége ebben az időszakban dolgozza ki a távoktatás további módszerét.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Intézetében is megszűnt tegnapra az oktatás. Az intézményben érdeklődve annyit tudtunk meg: a hétre rektori szünetet rendeltek el az egyetemen, amely valószínűleg meg lesz hosszabbítva. A hallgatók megkezdték a kollégiumból történő hazaköltözést, továbbá tervezik a távoktatás megszervezését, de a részletek még nem ismertek.

Keszthely

Keszthelyen, a Pannon Egyetem Georgikon Karán a veszélyhelyzetre kiadott rektori utasítás értelmében csütörtöktől visszavonásig nem tartózkodhatnak hallgatók, az intézmény munkatársai azonban továbbra is dolgoznak. Szombatig rendkívüli oktatási szünet lesz, március 16. és 21. között pedig rendkívüli tavaszi szünetet rendeltek el. A magyar állampolgárságú hallgatóknak pénteken 16 óráig kell elhagyniuk a kollégiumot, mindenkinek azt javasolják, hogy menjen haza. A külföldiek maradhatnak. Vizsgálják annak lehetőségét, hogy az oktatás március 23-tól milyen formában folytatható.

Keszthelyen az önkormányzat is több intézkedést bevezetett.

– A legfontosabb, hogy a helyzetet nem szabad bagatellizálni, de tilos a pánikkeltés is – jelentette ki Nagy Bálint polgármester.

Az intézkedések közül kiemelte: az önkormányzat és intézményei által meghirdetett minden rendezvény elmarad a következő hetekben, függetlenül a résztvevők várható számától. A tankerülettel egyeztetve bezárták a tanuszodát. Az idősek otthonában látogatási tilalom van, az alapellátási intézetben fokozott takarítást és fertőtlenítést vezettek be.

Nagy Bálint elmondta: a városban eddig öt személyt vizsgáltak koronavírus gyanújával, de a teszt mindegyikük esetében negatív eredményt hozott.

Nagykanizsa

Nagykanizsán, a Pannon Egyetem kampuszán is érdeklődtünk és azt a tájékoztatást kaptuk: mindenben a központi előírásoknak megfelelően járnak el.