Minden szükséges ismeretet megkapnak ahhoz, hogy jó katonák lehessenek

Három hete kezdődött el a dél-zalai város volt határőr laktanyájában a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 48. Nagy Sándor Területvédelmi Zászlóalj speciális önkéntes tartalékos újoncainak kiképzése.

A speciális önkéntesek már ezen idő alatt is sok olyan ismeretet sajátítottak el, melyek a még eztán megszerzendő tudással együtt képessé teszik őket arra, hogy akár véglegesen is betagozódjanak a honvédség állandó katonai állományába. A kiképzés egy napjába múlt hét végén betekinthetett a sajtó, illetve részt vett a bemutatón Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, dr. Sifter Rózsa megyei kormánymegbízott, Egri Gyula, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint Bodó László, a nagykanizsai önkormányzat közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat ellátó tanácsnoka is. A látogatókat többek között Kis-Bús Károly alezredes, zászlóaljparancsnok kalauzolta.

– Három héttel ezelőtt 42 belépővel szerződtünk, melyből azóta csupán 5 fő hagyta el a területvédelmi zászlóalj kötelékét. Volt, aki más munkát talált és természetesen olyan is akadt, aki úgy érezte, a honvédség mégsem az ő világa, vagy éppen egészségügyi okok miatt kényszerült távozni – tudtuk meg Kis-Bús Károlytól. – Ezzel együtt azt gondolom, ez jó arány, minimálisnak tekinthető lemorzsolódás. Akik pedig maradtak, abszolút motiváltak, a saját teljesítőképességéhez viszonyítva mindenki igyekszik kihozni magából a maximumot. Tisztában voltunk vele és figyelembe is vesszük, hogy az újoncok eltérő fizikai állapottal rendelkeznek, hiszen különböző korosztályból és felkészültségi szinttel érkeztek a kiképzésre, amelynek metódusa ezzel együtt csak minimálisan tér el a szerződéses állományétól.

A zászlóaljparancsnok hozzátette: a 6 hetes, augusztus elején záruló alapkiképzés során (melyet további 6 hétig tartó lövészkiképzés követ) a tartalékosok honvédelmi, jogi és logisztikai ismereteket szereztek, alaki kiképzésben részesültek, s a múlt héten már a terepfoglalkozások zajlottak. Ezen a héten pedig különböző harcászati feladatokkal is foglalkoznak majd. Kérdésünkre, hogy a lényegében az utcáról érkező, sok esetben a honvédséggel korábban semmilyen kapcsolatban nem álló emberek mennyire tudnak fejben is katonává válni, az alezredes azt válaszolta: miután minden napot bent töltenek a laktanyában, katonai környezetben szocializálódnak, ebből fakadóan jelentős a fejlődés.

Kása Tibor főhadnagytól, a kiképzésben résztvevő szakasz parancsnokától megtudtuk: ott jártunkkor, csütörtökön úgynevezett alap lőgyakorlat-előkészítő komplex foglalkozásokra került sor, 4 helyszínen. Az újoncok a gépkarabély kezelését sajátíthatták el, megismerkedtek a különféle tüzelési testhelyzetekkel, és az ehhez kapcsolódó alaki elemeket is begyakoroltatják velük.

A kiképzés első napján már beszélgettünk a letenyei Póka Veronikával, akivel most teljes „harci díszben” találkozhattunk újra. Veronika láthatóan jól érzi magát a katonai közegben, nem bánta meg, hogy jelentkezett.

– Nyilván, civil emberként, ráadásul nőként bekerülni egy ilyen közegbe, hát, hogy is fogalmazzak, érdekes… – mondta mosolyogva. – De én nagyon szeretem, jól érzem magam itt, kiváló csapat jött össze és számomra különösen fontos például, hogy minden reggel tornával indítjuk a napot, mert valljuk be: a civil életben eltunyul az ember. Tetszenek a foglalkozások is, az oktatók, elöljáróink empatikusak, megértők és igyekeznek átadni a tudásuk legjavát.

Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő lapunknak elmondta: örül, hogy a határőr laktanya újra funkciót kapott, még hozzá a rendeltetésének megfelelőt, hiszen újra katonák kiképzésének a helyszíne.

– Nem kevés időbe és munkába telt, hogy Nagykanizsa újra visszakaphasson valamit katonavárosi múltjából – szögezte le. – Köszönet a kormánynak azért, hogy a dél-zalai várossal, mint kiképzési hellyel számolt, s bízunk abban, hogy ez a dolog a jövőben tovább is fejlődhet majd. Másfelől az is fontos momentum, hogy a speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálattal a kormány munkalehetőséget is kínál azoknak, akik a pandémia miatt veszítették el az állásukat. S van még egy hozadéka: megismerteti a katonaélettel azokat a fiatalokat, akiknek már nem volt részük a honvédségben és talán sokuknak kedvet is csinál a tartalékos, vagy a szerződéses hivatásos katonai szolgálathoz. Kipróbálják magukat, a hadsereg számára pedig úgymond merítési lehetőséget kínál, hiszen kiválaszthatja a legjobbakat és felveheti állandó állományába.