Minden generációra figyelnek Nagykanizsán

Balogh László polgármester a hétvégén is több alkalommal, több témában szólt a kanizsaiakhoz közösségi oldalán, videóüzenetben.

A járványhelyzet kapcsán mind a fiatal, mind pedig az idős generációt megszólította a városvezető. A fiataloknak a helytállásról, valamint a digitális oktatáshoz történő felelősségteljes hozzáállásról beszélt. Mint mondta: a távoktatás minden diáktól nagy figyelmet és fegyelmet igényel. Azonban a távoktatás nem tanítási szünetet jelent.

A szépkorúakhoz is szólt videóüzenetében Balogh László. Hangsúlyozta: az önkormányzat minden segítséget megad azoknak az időseknek, akik nem számíthatnak fiatalabb családtagjaikra.

Más témákban, köztük a helyi kisvállalkozásokat segítő intézkedésekről, közleményben tájékoztatott a város első embere. Utalt arra, hogy a kormányzati intézkedések ellenére is számos helyi vállalkozást hátrányosan érint a járvány miatti helyzet.

A polgármester jelezte, a rendelkezésére álló eszközökkel aktív szerepet vállal a vállalkozásokat sújtó károk mérséklésében. Ugyanis az önkormányzatnak elemi érdeke, hogy az iparűzési adót fizető, kanizsai polgárokat foglalkoztató vállalkozások a veszélyhelyzetben is talpon maradjanak. Ezért indokolt a segítésük oly módon is, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakáscélú helyiségek bérleti díját az érintett vállalkozások számára átmeneti jelleggel, a veszélyhelyzet idejére hetven százalékkal csökkentik.

Az ezzel kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása folyamatban van.