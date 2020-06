Minden évben támogatják a gyermeket nevelő családokat Pacsán

A születéstől a felnőttkorig támogatja a gyermekeket nevelő családokat az önkormányzat, ugyanis márciusban a képviselő- testület úgynevezett babacsomag adományozásáról is döntött. Ezzel egészült ki a támogatások köre, hiszen 2015 óta az általános és középiskolai diákokat, 2016-tól pedig az óvodásokat is támogatják.

Erről Kelemen Tamás polgármester számolt be érdeklődésünkre, és elmondta, a járványhelyzet miatti korlátozások bevezetése előtt megtartott utolsó testületi ülésen egészítették ki az 1700 lakosú település támogatási rendeletét. Eszerint visszamenőleges hatállyal az ez év január elseje után született pacsai lakhelyű gyermekek, illetve szüleik 15 ezer forint értékű csomagot kapnak, amelyben a csecsemőápoláshoz szükséges holmik kerülnek. Ezt Póka Márta, a Pacsát és Nemesrádót magába foglaló körzet 110 hat évnél fiatalabb gyermekét ellátó védőnője javaslata alapján állítják össze. A csomag része egyebek mellett a vizsgálatokon használatos textilpelenka, amit hímzett Pacsa felirat díszít.

Az első csomagot e héten adták át, tekintettel, hogy a járványveszély miatt erre eddig nem volt mód. Az idősebb gyermekek esetében a beiskolázáshoz, illetve az óvodakezdéshez nevelési évenként 10 ezer forint támogatást nyújt az önkormányzat. Mindehhez hozzátartozik, hogy a város 2015-ben önerőből nyitotta meg a családi bölcsődét, ami teljes kihasználtsággal működik. Az óvoda pedig félszáz gyermeket tud fogadni, és a járványveszély idején is folyamatosan működtek, még ha csökkentett létszámmal is, ami ezekben a napokban növekedésnek indult és már közelíti a húszat. A polgármester elmondta, a rendkívüli helyzetre tekintettel, ezen a nyáron nem tartják meg a szokásos szünetet az óvodában, legfeljebb takarítás miatt zárnak be egy-két napra. Azt is megemlítette, hogy az önkormányzat 350 adagos főzőkonyhája végig működött, és már nyárra is kaptak megrendeléseket, mégpedig olyan nagyságban, ami túlmutat a kapacitásukon.

– A többi zalai településhez hasonlóan számunkra is fontos a népesség megtartása, ezért segítjük a fiatalokat és csokos telkekkel is támogatjuk a letelepedésüket – magyarázta a polgármester. – A keresletet jelzi, hogy rövid időn belül a három önkormányzati építési telekből kettő gazdára talált. Az egyiken felépült már a ház, hamarosan beköltözik a család három gyermekkel, a másikon is indulhat az építkezés, mert az engedélyezésnél tart a folyamat. Emiatt gondolkodunk azon, hogy újabb telkeket kell kialakítanunk – tette hozzá.

A település megtartó erejét leginkább a munkahelyek adják. E tekintetben a város helyzete jónak mondható, a járvány miatti korlátozások nem jártak leépítésekkel, a közmunkaprogramban rendelkezésükre álló 16 fős létszámot például nem sikerült feltölteni, és segélyt sem kértek többen, mint a korábbi években. Kelemen Tamás arról is szólt, hogy idén már hat aprósággal gyarapodott a város és évente általában 10-20 közötti az újszülöttek száma. Ez azt is jelenti, hogy a jelenleg százharminc diákot fogadó általános iskola helybeli gyerekekkel tud osztályt indítani, ami komoly eredmény, hiszen a szomszédos, jelentősebb településeken is működnek iskolák. A születési számnak köszönhetően lényegében megállt a népességfogyás. Végezetül a polgármester arról is szólt, hogy a következő hetek szokásos rendezvényei még várhatóan elmaradnak, az őszi városnapi programok megtartásáról pedig még nem döntöttek.