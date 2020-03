Milyen volt a földrengés Zágrábban? – Volt újságíró kolléganőnk mesélt tapasztalatairól

Úgy tűnt, mintha a falak hintáztak volna, a porcelánok leestek és összetörtek.

Ezt Mónika Ergotić mondta, aki korábban újságíró volt, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapnál dolgozott, ám a szerelmet és a boldogságot Horvátországban találta meg. Három éve él a fővárosban, Zágrábban párjával és két gyermekükkel. Egészen pontosan a főváros külvárosi részében, negyedórányira a központtól, egy 8 emeletes, pár éve épült társasház 4. emeletén.

– Éppen a gyerekeknek készítettem reggelit, a kisfiamat a karomban fogtam, a kislányom a földön játszott, amikor hatalmas durranást hallottunk, mint ha egy bomba csapódott volna a földbe – idézte fel a történéseket. – A férjem itt nőtt fel, született horvát és átélte a háborút, s ő is azt hitte, hogy bombáznak. Rögtön odaszaladt hozzánk, felkapta a földről a kislányunkat és átkarolt minket, úgy tartott meg, mert mozgott minden, majdnem elestünk. Mintha a falak hintáztak volna, a szekrények mozogtak, a képek lepotyogtak, akárcsak a porcelánok, a tévé is majdnem leesett a rázkódástól. Kifutottunk az utcára, akkor már mindenki kint volt, sok szájmaszkos ember, mert a koronavírus nálunk is jelen van sajnos. Félünk is tőle és ez a földrengés emiatt sem hiányzott, mert az emberek csoportokba verődnek, s azt kérdezgetik a többiektől: ugye, te is érezted? Attól tartok, ez csak erősíti a járványt. Itt szerencsére, nagy károk nem keletkeztek, de a belvárosban a régi épületek nem bírták a terhelést és rengeteg tégla hullott az úttestre, az autókra. Három érezhető rengés volt, s úgy tudom, még négy kisebb, de jósolnak továbbiakat. Sokan nem mernek visszamenni a régi épületekbe, de mi hamar visszatértünk a járványveszély miatt, mert a mi házunk fiatal építésű és azt gondoljuk, hogy biztonságos. Reméljük, nagyobb földrengés nem lesz már, egyébként Horvátországban 140 éve nem volt ekkora földmozgás.

