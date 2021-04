Milyen hatásai vannak a koronavírusnak Keszthelyre és környékére – Szakdolgozatában dolgozza fel a témát Bíró Bálint

A világjárvány mindannyiunk mindennapi életére hatással van. Hogy hogyan vélekedünk a megváltozott világról és hogy a pandémia milyen gazdasági hatásokkal jár tágabb környezetünkben, arról összefogó elemzés is készül.

A koronavírus hatásai Keszthelyre és környékére. E címmel tett közé az interneten egy kérdőívet egy keszthelyi fiatalember. Bíró Bálint a gödöllői Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem vidékfejlesztési agrármérnök szakos hallgatója. A felmérés adatait szakdolgozatában dolgozza fel, jelenleg az adatok elemzésénél tart. Mivel a városban meghatározó a turizmus, így a hallgató a kérdések java részével erre az ágazatra fókuszált.

-Azt mindenki tudja, hogy a koronavírus gazdasági hatásai a turizmusban jelentkeznek legerősebben. Persze sok más ágazatban is látszik, de ebben az ágazatban kifejezetten erősen hat. Keszthelyi lakosként kifejezetten érdekelt, hogy a saját lakóhelyemet mennyire érinti és a család is kapcsolódik a turisztikához- ismertette témaválasztás indokait Bíró Bálint. Nem csak szakirodalmi adatokat és a családi, ismerősi tapasztalatokat összegzi szakdolgozatában, hanem a városban és környékén élők, dolgozók véleményét is feltérképezte. Legfontosabb kérdései közé tartozik, hogy bizonyos intézkedésekről mi a lakosság véleménye.

-Először a gazdasági kérdésekre voltam kíváncsi, aztán az általános intézkedésekre, az egészségügyi hatásokra. Kérdeztem a kitöltőket, hogy ők maguk mennyire félnek a vírustól, egészségügyi hatásaitól. Érdekelt a járvány különböző szektorokra gyakorolt hatása is. Így a turizmus mellett a mezőgazdaság és az ipar is – az egyes ágazatokat pedig szektorokra is bontottam – vázolt fel néhány tételt a fiatalember. Arra is kíváncsi volt, hogy az emberek milyen intézkedéseket tartanának indokoltnak. A kérdőív kitöltése néhány héttel ezelőtt zárult, az akkor érvényben lévő szabályok némelyike enyhült, vagy feloldása belátható közelségbe került. Még dolgozik a válaszok összesítésén, de vázlatosan tudott szólni az eredményekről.

-Ami leginkább szembeötlő, az az, hogy az emberek nagyon aggódnak, hogy a turizmusra milyen káros hatásai lesznek a járványnak. Ez nagyon kidomborodik. Az éttermeket mindenki újranyitná. A gazdaságra vonatkozó kérdésekben a kitöltők nagy része egyetértett abban, azokat a vállalkozásokat mindenképpen segíteni kell, melyek bajban vannak. Az is nagyon erősen látszik, hogy az oltások fontosak, hogy a korlátozásokat fel tudják oldani és jó lenne minél hamarabb eljutni idáig. A kijárási korlátozások enyhítését is szorgalmazták sokan – de ugye a feldolgozás időszakában már történt módosítás az ezzel kapcsolatos szabályban. Ugyanez volt a helyzet az üzletekkel kapcsolatban – melyben szintén történt változás: rengeteg ember várta, hogy este hét óránál tovább tartsanak nyitva a boltok – részletezte az elsődleges megállapításokat a diplomamunkáját készítő hallgató. Bíró Bálint elmondta azt is, hogy az általa vártnál kedvezőbb volt a kitöltési hajlandóság: néhány nap alatt sikerült elérnie a kitűzött létszámot.