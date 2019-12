Milyen élet és halál jutott Klein Ferencnek, a megye első kinevezett elmeorvosának?

Tiltotta a kényszerzubbonyt, maláriával gyógyított, előremutató terápiákat vezetett be. Dr. Klein Ferencre igazak a fentiek, aki az egerszegi kórház első kinevezett elmeorvosa volt, s a holokauszt áldozata lett.

Idén ünnepli 110 éves fennállását a Zala Megyei Szent Rafael Kórház önálló pszichiátriai osztálya. A jubileum apropót kínált ahhoz is, hogy kis kiadvánnyal tisztelegjenek a részleg első főorvosa, dr. ­Klein Ferenc emléke előtt.

Az Egy elfeledett elme a magyar pszichiátria történetében című füzetet dr. Szabó József mentális egészségfejlesztő terapeuta, a pszichiátria tudományos és oktatási felelőse jegyzi, a megjelenést az osztályt támogató Forrás Egyesület biztosította. Dr. Klein Ferenc előtt korábban is fejet hajtott már az osztály közössége, márványtáblája azonban a „Cserepes” bontásakor elveszett. Ez a hiány ösztönözte dr. Szabó Józsefet elmélyültebb adatgyűjtésre, s a biográfia megírására. A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség jóvoltából a tábla is pótlásra került, szeptemberben avatták fel.

A zalai pszichiátria első főorvosa életének bemutatásához dr. Paksy Zoltán főlevéltáros történész kutatásai adtak háttéranyagot, emellett a szerző merített dr. Győri László korábbi osztályvezető főorvos dr. Klein Ferenc fiával készített 1986-os interjújából is.

De lássuk, milyen élet és halál jutott a megye első kinevezett elmeorvosának!

Dr. Klein Ferenc (1878–1944) a Nagyváradhoz közeli Hegyesen született. Édesapja hentes-mészárosként járta a gyulai havasokat, disznóvágást vállalva. Ferenc Kolozsváron végezte az orvosi egyetemet, már ez idő alatt dolgozni kényszerült, saját tanulmányai mellett állatorvosnak készülő öccsét is támogatta. Pályáját Gyulán kezdte, majd 1913-ban került a zalaegerszegi kórházba, ahol ez idő szerint mindössze 4 orvos dolgozott. Az elmeosztályon alkalmazták, ám a hamarosan kitörő I. világháború katonaorvosi szolgálatra kényszerítette. A háborút követően megnősült, két első gyermekük még csecsemőkorban meghalt, harmadik fiuk, Tibor érhette meg a felnőttkort. Vele készült dr. Győri László forrásként szolgáló interjúja, amelyben arról is szó esett, hogy a fiú mit tapasztalt édesapja munkahelyén. A betegek rendkívül rossz körülmények között, cellákban voltak elhelyezve, földre tett matracokon aludtak… A mostoha körülmények dacára Klein Ferenc jelentős újításokat vezetett be, munkaterápiát kezdett alkalmazni. Harcolt a betegek jogaiért, gyakran került szóváltásba az őket beszállító csendőrökkel, tiltakozva a bilincs indokolatlan használata ellen. Ellenezte a kényszerzubbonyt, s a bolond kifejezést sem tűrte, az ápolók nem is merték kiejteni a füle hallatára – olvasható a kiadványban.

Az elmeosztály ekkoriban még a belső kórházban, a megyeszékhely szívében működött, s emellett Klein Ferencet 1920-ban megbízták a közel 2 ezer személyes pózvai fogolytábor orvosi feladatainak ellátásával is. A táborban nagy hasznát látta korábbi tüdőgyógyászati, hadikórházi és mozgásszervi rehabilitációs tapasztalatainak. A kettős feladatból szakmai erényt kovácsolt, a tábor maláriával fertőzött foglyainak véréből nyert kórokozóval a pszichiátrián szenvedő betegeket gyógyította. Nem sokkal korábban került ugyanis nyilvánosságra egy bécsi elmegyógyász Nobel-díjat érő felfedezése, mely szerint a malária által kiváltott terápiás láz jelentős javulást idézhet elő a szifilisztől, valamint a betegség neuropszichiátriai szövődményeitől szenvedők állapotában.

Dr. Klein Ferenc ekkoriban még nem sejthette, hogy két évtized múlva Pózvára kerül a 140 ágyas elmeosztály is. Időközben a fogoly- és internálótábor helyét már a 720 tüdőbeteg ellátására berendezkedett Zalai Munkásszanatórium foglalta el, ám 1939-re ez is megszűnt, s helyén a kórház külső telephelye kezdett berendezkedni. A munkaterápia itt új lendületet kaphatott, 15 holdnyi területet műveltek az elmeosztály lakói, jelentősen hozzájárulva evvel a kórházi élelmezéshez. Klein Ferenc megbecsülését, presztízsét jellemzi, hogy fizetése magasabb volt, mint a kórház igazgatójáé. Különösebb bérfeszültségtől mégsem kellett tartani, ugyanis ez idő tájt ő volt a kórház egyetlen főfoglalkozású orvosa.

A második világháborúval érkező vészkorszak idején az elmebetegség álcáját felhasználva zsidókat és szökött hadifoglyokat bújtatott az osztályon, s Csáktornyára menekítette őket. Karinthy Frigyes családjának emlékezete szerint az író özvegyét, a pszichoanalitikus végzettségű dr. Böhm Arankát is ő hívta Zalaegerszegre, abban a reményben, hogy a zsidó származású asszony vidéken talán megmenekülhet a deportálástól. A kórházvezetés kiállt Klein Ferenc mellett, ameddig csak lehetett, az orvoshiányra hivatkozva sikerült is megmenteni a munkaszolgálattól. Ám 1944 tavaszától már nem számított semmilyen érdem, május elején kénytelenek voltak nyugdíjazni. Nem telt el több két hónapnál, s Böhm Aranka „szolgálati viszonya elszállítás miatt megszűnt” a zalaegerszegi kórházban. Ekkoriban deportálhatták a 66 éves ­Klein Ferencet is. Fia emlékezete szerint elhurcolásakor a csendőrök nagyon megverték. Nem tudni, hogy ennek köze volt-e halálához, a fennmaradt dokumentumokból csak annyi derül ki, szeptember elsején már nem volt az élők sorában. Felesége Auschwitzban hunyt el, fiuk, Tibor Dachaut megjárva amerikai fogságba került. A családból, a tágabb rokonságot is ideértve, egyedül ő élte túl a háborút.

Dr. Klein Ferenc halálának körülményeiről, nyughelyéről semmit nem tudunk. Életéről azonban most már legalább annyit, amit e vékony kis füzet felölel. Az életrajz hamarosan napvilágot lát a Lege Artis Medicinae (a gyógyítás művészete) című tudományos szaklapban is.