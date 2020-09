Miben segíthet a lenti Létra Tanoda?

Érdekes előadások, kutyás bemutató és közös főzés is várta a látogatókat a Létra Tanoda programján, melyen magával az intézménnyel is megismerkedhettek diákok, tanárok, érdeklődők.

A Nyitott tanoda elnevezésű rendezvényen Horváth László, Lenti polgármestere köszöntötte a megjelenteket a szakmai program előtt. Utóbbiról és a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó intézmény mindennapjairól pedig Virágh Enikő, a tanoda vezetője beszélt.

– Hét éve kezdtük el a munkát a zalabaksai mikrotérségben, négy éve költöztünk Lentiben egy családi házba, most ott működik a tanoda – mondta Virágh Enikő a kezdetekről. – Elsősorban hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjaikkal foglalkozunk. A tanoda gyermekesély-növelő szolgáltatás, nem a tananyagot tanítjuk, hanem olyan készségeket, képességeket fejlesztünk, amelyeket elsajátítva könnyebben tanulnak és könnyebben illeszkednek be az iskolába, társas közösségekbe a diákok. Volt olyan időszak, mikor egyszerre 60 gyerekkel foglalkoztunk, az utóbbi tanévben 45-tel. Mostanság többen elmentek középiskolába, vannak, akik elköltöztek, így csökkent a létszám, ezért is szeretnénk megmutatni magunkat, talán új tanulók is csatlakoznak. Célunk, hogy megtaláljuk minden gyermekben azt, amire építeni lehet, amire ők a későbbiekben támaszkodni tudnak, valamint olyan eszközöket adjunk a kezükbe, a technikai, tanulást is segítő tárgyakon túl, mint a tanulástechnika, megküzdési stratégia. Kis csoportokban foglalkozunk a gyerekekkel, ahol egymást is segítik, nevelik.

Ami a tanoda statisztikáját illeti: az elmúlt hét évben több mint 100 gyerekkel foglalkoztak, járási szintű a működési területük, de főként zalabaksai és lenti diákok érintettek. Van olyan tanuló, aki hét éve folyamatosan látogatja a tanodát. Az elmúlt évben 14 munkatárssal dolgoztak, köztük van gyógypedagógus, tanító, pszichológus, szociális munkás, akik másodállásban végzik a munkát a tanodában.

– A nehézséget az jelenti, hogy amit csinálunk, az nem, vagy nagyon nehezen mérhető – folytatta. – Amit mi sikernek látunk, az egy-egy mosoly, vagy mikor egy tüskés viselkedésű kamasz kinyílik és segítséget kér, vagy akár háromszor is beleáll ugyanabba, mert elhiszi nekünk, hogy van esélye, van annyi kurázsi benne, hogy meg tudja csinálni… Illetve az is eredmény, hogy önként járnak hozzánk a gyerekek. Jólesik, ha azt mondják, akár szülő, akár diák, hogy a tanoda nélkül nem tartanának ott, ahol tartanak.

A programon Nemes János, a pécsi Gandhi Gimnázium beiskolázási referense beszélt Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézményéről, az ott zajló oktatásról, az ösztöndíj-lehetőségekről, valamint bemutatott neves roma kutatókat, zenészeket, akikre példaképként tekinthetnek a tanoda diákjai. A gimnáziumnak jelenleg két lenti tanulója is van. A továbbiakban dr. Krekó Kata klinikai szakpszichológus Függőségeink címmel tartott interaktív előadást, felhívva a figyelmet az internet, az okostelefonok, online játékok okozta függőségekre. A szakmai program után pedig egészségügyi szűrővizsgálatok, közös főzés és karaoke is színesítette a napot.