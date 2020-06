Mi történik Németországban? Íme egy zalai származású egészségügyi dolgozó beszámolója

Az elmúlt napokban jelentősen megugrott a koronavírus terjedési aránya Németországban.

Valóságos járványgóc alakult ki az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Gütersloh járásban egy húsüzemben történt tömeges koronavírus-fertőzés miatt. Az érintett területen visszaállították a járványügyi korlátozásokat. Az ügy apropóján felkerestük a Passau mellett élő, nagykanizsai származású Csizmadia-László Karolinát, aki egészségügyi dolgozóként márciusban már beszámolt nekünk a vírussal kapcsolatos tudnivalókról.

– A Robert Koch Intézet által első kézből értesülök a friss információkról. 24 óra leforgása alatt közel 600 aktív fertőzöttet regisztráltak – bocsátotta előre Csizmadia-László Karolina.

A legtöbb eset jelenleg az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban van, június 26-i adatok alapján 2977 megbetegedésről érkezett jelentés.

– Olyan óriási növekedésre, mint márciusban és áprilisban a virológusok szerint nem kell számítani, hiszen már tudjuk, hogy mivel állunk szemben, illetve azt is, hogy hogyan tudunk védekezni. Ami pozitív, hogy a reprodukciós szám nagyon alacsony – utalt a németországi szakemberek álláspontjára.

Érdeklődésünkre elmondta: a maszkviselés még mindenhol kötelező. Teraszokon, sörkertekben a vendégeknek nem, mindössze akkor, ha belépnek az épületbe, viszont a személyzetnek muszáj hordani. Az óvodás gyerekek még nem mehetnek közösségbe, viszont az iskolákban a végzős, vizsgázós osztályokat már újraindították, illetve azok is mehetnek kevesebb óraszámban közösségbe, akik jövőre vizsgáznak.

– A rendelőben, ahol dolgozom zavartalan az ellátás. Minden beteg megszokta, hogy be kell tartani bizonyos szabályokat. A gyerekek rutinszerűen végzik a kézfertőtlenítést, és hordják a maszkokat is, kivéve a 6 évnél fiatalabbak, számukra ugyanis tilos a maszkviselés – fűzte hozzá, majd kitért arra, hogy az utóbbi időben is rengeteget teszteltek.

– Több, kisebb-nagyobb gyereknek is pozitív lett a tesztje. A legfiatalabb beteg egy 4 hetes kisbaba volt, aki néhány napon át tartó magasabb lázzal küzdötte le a vírust. Az ő szülei kórházban dolgozó orvosok, akik mindketten megfertőződtek, de szerencsére nem számoltak be komplikációról.

A bajorországi kisvárosban élő Karolina hangsúlyozta, a környezetükben lévő háziorvosi rendelők vonzatában nincs tudomás koronavírus okozta halálesetről.

– Lényeges kiemelni, hogy minden tartományban más a helyzet. Nálunk az orvosokat és a személyzetet is többször tesztelték, de senki nem fertőződött meg, tehát a védekezés és az óvintézkedés eddig sikeresnek bizonyult – tette hozzá. Emellett arra is rávilágított, hogy a rendelőkben lehetőség van vérvételre, amiből az antitestek termelődése által megállapítható, hogy a páciens átesett-e már a COVID-19 fertőzésen.

– Ez nem gyorsteszt, hanem rendes vérvétel. Egy ampullára van szükség, melyet elküldünk a passaui laborba és körülbelül 24 óra után megkapjuk az eredményeket. Ezt a vizsgálatot nem fizetik a betegkasszák. Egy formanyomtatványt kell kitölteni a rendelőben, és a labor néhány hét elteltével küldi a betegnek a számlát. Ez egészen pontosan Bajorországban 17,49€, az összeg azonban tartományonként eltérő lehet – folytatta. – Ha a vérben nem termelődött 11,9 AU/ml mennyiségű antitest, akkor valószínűsíthető, hogy a páciens nem esett még át a COVID-19 fertőzésen, vagy csak egy enyhébb formáján, ami nem nyújt védettséget a vírussal szemben, tehát még megbetegedhet és hordozó is lehet. Ezeket a vérvételeket is meg kell ismételni 3-4 hét után, hiszen a jelenlegi negatív eredmény nem zár ki egy esetleges fertőződést, amin az érintett néhány napja/hete eshetett át és még nem termelt a szervezete elég ellenanyagot, hogy védettséget élvezzen a vírussal szemben. Természetesen abban az esetben, ha a páciens betegen érkezik és fennáll a gyanú a COVID-19 fertőzésre, akkor nem az antitest termelődést vizsgáljuk a vérben, hanem a nyálkahártyából történő mintavételt küldjük a laborba, ami a jelenlegi aktív fertőzést mutatja ki, tehát, hogy a beteg jelenleg pozitív COVID-19 fertőzött-e, vagy sem.