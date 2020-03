Mi lesz, ha kórházba kerül az állattartó?

Az állatmenhely nem hagyja magára azokat a négylábúakat és más házikedvenceket, amelyekről nem tud a gazdája gondoskodni egészségügyi állapota miatt.

A kanizsai állatotthont működtető Élettér Állat- és Természetvédelmi Egyesület hétfőn közleményt adott ki, melynek kapcsán Skanecz Tamás elnökségi tag, a menhely telepvezetője elmondta: a koronavírus-fertőzés miatt kialakult helyzetre való tekintettel cselekvési tervet dolgoznak ki a menhelyen.

– Garantáljuk, hogy megoldjuk azoknak a háziállatoknak az elhelyezését a menhelyünkön, amelyek gazdája kórházba kerül a koronavírus következtében. Nagykanizsai állattartóknak tudunk elsősorban ilyen módon segíteni. Elsősorban a kutyákról és a macskákról tudunk gondoskodni, de kisebb testű házikedvencek, például tengerimalac, hörcsög ellátását is megoldjuk. Ezért kérünk minden gazdát, hogy gondolja végig – betegségtől függetlenül – jó előre: ki tudna gondoskodni a kutyájáról, cicájáról vagy a többi állatáról, ha vele történne valami? Továbbá, egyeztessen mindenki a rokonokkal, a barátokkal, hogy ők el tudnák-e látni ideiglenesen a háziállatot, állatokat. Amennyiben erre nincs lehetőség, vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel, vagy az önkormányzattal, ezzel egy időben pedig velünk – fogalmazott Skanecz Tamás, hozzátéve: a hivatalos szervekkel történő egyeztetést azért kérik a gazdáktól, mert az állatotthon csak és kizárólag a hatóságok közreműködésével segíthet.

A kanizsai állatmenhely munkatársai továbbá kérik azt is, ha bárkinek a tudomására jut olyan ember, aki hirtelen kórházba került és háziállatai vannak, szintén tájékoztassa az említett hatóságokat. Emellett az otthon csapata kéri az állattartóktól, hogy a bejárati ajtóra helyezzenek el egy tájékoztató táblát, saját elérhetőségekkel, amin az is szerepel, hogy milyen és mennyi állatot tartanak otthon. Ezt társasházak esetén a közös képviselőnek is célszerű átküldeni.

– Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet, hogy a menhely az elkövetkezendő időszakban is nyitva lesz előreláthatólag, szolgáltatásaink nagyobb része elérhető lesz, kivéve a kutyasétáltatás. Erre vonatkozóan nem fogadunk jó ideig segítséget. Amennyiben viszont a helyzet súlyosabbá válik, a menhely zárva lesz a látogatók előtt – emelte ki Skanecz Tamás.