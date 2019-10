Mi lesz, ha kilépnek a zsebpénz világából? Az egerszegi fórumon kiderült

A pénzügyi világban való eligazodáshoz kaptak hasznos tanácsot azok a középiskolás diákok, akik kedden részt vettek a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Karán megrendezett fórumon.

A szervezők nevében Gáspár András, a Privátbankár.hu és az Mfor.hu főszerkesztője érdeklődésünkre úgy fogalmazott, hogy a megcélzott korosztályból kerülnek ki azok, akikre a zsebpénz világából éppen kilépve a saját, önálló pénzügyek intézése vár.

– Elméletben mindenki tudja, hogy takarékoskodni kell, s óvatosan bánni a hitelekkel, de a felmérések szerint ezeknek az elveknek a gyakorlatba való átültetésével már gondok vannak – mondta Gáspár András. – Ezért mi olyan ismereteket adunk, amelyek a mindennapokban segítenek nekik: mire figyeljenek, ha befektetnek, miként kerülhetik el a pénzügyi átveréseket, hol szabad megadni a banki adataikat – említett példákat.

A pénzügyi tudatosság elmélyítését szolgáló diákfórum országos programjában a kilencedik állomás volt a zalaegerszegi. Itt az alapoktól, a családi költségvetés tervezésétől a jövőben alkalmazandó fizetési módokig terjedt a témák palettája, és szó esett a különböző megtakarítási, befektetési formákról is. A felnövekvő generáció számára a jövő bankolási lehetőségeiről pedig dr. Tófeji Edina, az M7 Takarék elnök-ügyvezetője szólt.

– Szeretnénk megismerni a fiatalok igényeit, és várjuk az ötleteiket is, ezen a fórumon pedig bemutatjuk számukra az automatizált bankfiókunkat, ami az elmúlt évben Alcsútdobozon nyílt meg, és Európában is egyedülálló – kezdte. – Ennek az a lényege, hogy a non­stop nyitva tartó fiókban az ügyfél nem találkozik bankalkalmazottal, mindent digitális eszközökön keresztül intézhet, és ebben például 3D-s szemüveg is segíti. A hagyományos fiókok ideje ugyanis lassan lejár, de mindenképpen csökken a szerepük – tette hozzá.

A záró előadások pedig már a vállalkozások indításáról szóltak, arról, miként lehet valaki sikeres startupper.