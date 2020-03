Mezőgazdasági-kereskedelmi beruházás zajlik Letenyén mellett

Az Európai Unió és a magyar állam támogatásával termelői piac, illetve hozzá kapcsolódó hűtőkamra épül a határ menti kisvárosban.

A 236 millió forint összköltségű fejlesztésre a Területi Operatív Program keretében nyert az önkormányzat 217 millió forint vissza nem térítendő támogatást. A képviselő-testület ezt még kiegészítette 19 millió forinttal, ugyanis a döntés és a kivitelezés között eltelt időszakban jelentősen nőttek az építőanyag-árak.

– A fejlesztés a Béci-patak melletti területen, a város központjában valósul meg, amely több irányból is megközelíthető – bocsátotta előre Farkas Szilárd, a település polgármestere. – Azért fontos ez a beruházás, mert jelenleg Letenyén nincsen olyan hely, mely kifejezetten piacként működne (hetente egyszer a főtéren, a posta előtt szoktak árusítani a termelők), illetve azért is, mert már a kezdetektől fogva térségben gondolkodunk. Abban bízunk, hogy a piac a térség termelői számára is jó lehetőséget kínál majd termékeik értékesítésére, a kapcsolódó hűtőkamrákban (melyből az egyik 0 és 7 Celsius-fok közötti klasszikus hűtőkamra, a másik 8–15 Celsius-fokos hűvöskamra lesz) pedig bérhűtéssel tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a hosszabb ideig tárolható árukat magasabb áron értékesíthessék – például a sütőtök, az alma, a körte tipikusan ilyen árucikk, a tél második felében drágábbak, mint a szezon elején. A hűtők csak zöldség és gyümölcs tárolására nyújtanak lehetőséget, tejtermékek, húsfélék és tojás nem tárolható bennük. A piactérnek lesz egy belső, az időjárási viszontagságoktól védett és egy külső, kosaras része.

A csarnok 180 négyzetméteren épül meg, 40 árusítóhellyel. Egy árushely körülbelül 2 négyzetméteres lesz, s kizárólag fix elárusító helyek készülnek, gyalult fenyődeszkából. A csarnoktér két részből áll: lesz egy mezőgazdasági szolgáltatótér, termelői piac a hűtőkamrákkal és lesz egy szolgáltatótér, aula, amely az árucserék lebonyolítására szolgál. A szolgáltatótérben kézmosási lehetőség és vizesblokk is helyet kap, illetve a létesítményekhez kapcsolódóan személyzeti öltöző és irodahelyiség készül. Az épülethez csatlakozó északi és keleti, napsütéstől védettebb oldalakon ponyvafedésű elárusító helyek lesznek kialakítva, amelyek szabadon variálhatók a szerint, hogy a termelők mennyi áruval érkeznek. Ha esetleg a számok azt mutatják, lesz lehetőség további fix árushelyek építésére. Azt várjuk a projekttől, hogy a piac és a hűtőház megvalósulásával javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely áttételesen munkahelymegőrzést, illetve -teremtést eredményezhet, s hozzájárul a város–vidék együttműködés erősítéséhez is.

A polgármester jelezte, ha a piac elkészül, várhatóan heti két napon várja a vásárlókat és a termelőket, szerdán és szombaton. Nyilván szombaton a legnagyobb a kereslet, a heti piaci nap pedig hagyományosan szerda. A piac az elképzelések szerint ősszel nyitja meg kapuit, s Farkas Szilárd bizakodó a tekintetben, hogy a határ közelsége miatt jelentős lesz a Horvátországból érkezők száma is. Végül hozzátette: az önkormányzat a megnyitás után is figyelemmel kíséri az igényeket, és a szükséges eszközöket beszerzi.