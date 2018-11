Mézeskalácsfalu nyílt a lenti könyvtárban

Jancsi és Juliska is rácsodálkozna a városi könyvtárban kedden megnyílt mézeskalácsfalura.

Őr Ildikó kerkafalvi mézeskalács- és mézespuszedli-készítő nem kevés munkával építette fel a kis települést és kölcsönzött neki téli hangulatot. A 12 házikót fenyőfák veszik körül, a dombon áll a templom, a falu központjában pedig egy adventi díszt találunk.

– Autodidakta módon tanultam meg mézeskalácsot készíteni, amikor kislányommal otthon voltam, s megfogalmazódott a gondolat, hogy csodás dolgokat lehet előállítani ebből a finomságból – szólt a kezdetekről Őr Ildikó. – Kikísérleteztem a legjobb tésztareceptet, ez sikerült, utána jött a többi lépés, a megfelelő írómáz és a díszítés, a minták begyakorlása, s ezeket fejlesztem – mondta.

Őr Ildikó vásárokon, kiállításokon népszerűsíti a mézeskalácsot, minden terméke ehető, nem csak ajándéktárgyak. A kiállítás nyitónapján bemutatóval és kóstolóval is készült. A mézeskalács történetéről is beszélt a kiállító, mint mondta, a cukor elterjedése előtt a mézet használták édesítőnek, a vele készült süteményt az isteneknek áldozatként is felajánlották. Ma is népszerű, különösen ünnepekkor kerül be az ajándékok közé.

A mézeskalácsfalu december 1-ig tekinthető meg.

