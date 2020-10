Messziről szeretünk, távolról ölelünk: Papp Gábor virtuális köszöntője

A jelen nehézségeiről, a távoli ölelésekről és a helytállásról is szólt Papp Gábor idősek napi virtuális köszöntőjében. A polgármester, biztonsági okokból, ezúttal a helyi televízióban és a közösségi felületeken megosztott videóüzenetben köszöntötte az ezüstgeneráció tagjait.

Úgy fogalmazott, nehéz idők járnak felettünk, s ezek sorában 2020 különösen az.

– Önök éltek már át háborút, nyilas és kommunista rendszert, padláslesöprős időket, államosítást, privatizálást, kitelepítést – folytatta az idősekhez szóló beszédét a városvezető –, és mindig türelmük, hitük, kitartásuk lendítette át önöket a nehézségeken. Ezt kell most megtanulnunk nekünk is, és önök is ezekbe a megélt erényekbe kapaszkodhatnak megint. Hinnünk kell abban, hogy ennek a szörnyű időnek hamarosan vége lesz, kitartóan és türelemmel kell küzdenünk családjainkért, magunkért, városunkért, egészségünk védelméért.

Papp Gábor hangsúlyozta, Hévíz idős polgárai a járványhelyzetben is hihetetlen fegyelmezettségről, megértésről tettek tanúbizonyságot, vállalva a legnehezebbet, hiszen most, a biztonság miatt, „messziről szeretünk, gondolatban ölelünk, telefonon beszélünk, a távolból, kerítések kapui mögül integetünk”.

– Nehéz szívvel kell elfogadnom nekem is, hogy nem mondhatok öleléssel, kézfogással köszönetet azért a rengeteg munkáért, amit városunkért végeztek az évtizedek során, de tudniuk kell: végtelenül büszke vagyok mindannyiukra – szögezte le a polgármester.

Beszédében az öregedés kapcsán kijelentette, gyakran nehezen birkózunk meg azzal a ténnyel, hogy az idő lassan eljár felettünk.

– Talán a szokásosnál többet foglalkozunk ezzel, a szemünk körül gyülekező ráncokkal, az őszülő hajszálakkal, a darabosabbá váló mozgással, az el-elkalandozó gondolatokkal – fűzte tovább a gondolatot Papp Gábor –, pláne, amikor a fiatalság kultusza szövi át mindennapjainkat. A külsőségek világát éljük, s közben megfeledkezünk olyan tulajdonságokról és értékekről, amelyek éppen az idősödéssel járnak együtt.

Papp Gábor szerint ilyen a derűs életszemlélet, a bölcs világlátás, a tengernyi tapasztalat, a türelem, a kitartás és a hit. Hozzátette: ezekre hatalmas szüksége van a társadalmunknak minden időben, de most különösen, hisz’ mindebből táplálkozva túljuthatunk a vészterhes időkön, így a világjárvány okozta nehézségeken is.