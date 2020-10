Mesefesztivál: Népi játszóház, kirakodóvásár és állatsimogató várja a családokat Magyarszerdahelyen

Játékokkal, zenével, kézművesvásárral és foglalkozásokkal, sportos programokkal várják a családok apraját-nagyját két napon át a településre.

A színes rendezvénypaletta az immár második alkalommal tartandó, Hétmérföldes Csizma elnevezésű mese­fesztiválnak köszönhető, amelyet a Tele-ka-Land határon átnyúló szlovén–magyar együttműködési program keretein belül rendeznek meg. A tegnaptól ma estig tartó esemény kapcsán Gyarmati-­Litter Tímea projektmunkatárs elmondta: a projekt jóvoltából négy meseparkot hoztak létre, ahol kisebb-nagyobb turisztikai rendezvényeket tartanak. Szabadtéri, mobilmentes, természetközeli, szórakoztató élményekkel kedveskednek a családoknak: határ menti élményekkel, határtalan kalandokkal.

– A magyarszerdahelyi meseparkban tartandó programunk az utolsó a fesztiválok sorában, mivel az év végén véget ér a projekt – jelezte Gyarmati-Litter Tímea. – Azonban a program időtartama alatt igyekeztünk számos olyan dolgot – mobilapplikáció, foglalási rendszer, meseparkok – kialakítani, amelyet nélkülünk, a projektmunkatársak nélkül a jövőben is tudnak használni, kamatoztatni az emberek. Célkitűzés volt az is, hogy a helyi vállalkozókat segítsük és a kirándulóknak is hosszabb távú helyben maradási lehetőséget biztosítsunk: például úgy, hogy programok révén egy adott településre invitáljuk őket, valamint a helyi vállalkozókhoz, szállásadókhoz és kézművesekhez közelebb hozzuk őket – részletezte a projektmunkatárs.

Gyarmati-Litter Tímea a magyarszerdahelyi meseparkban tartandó kétnapos programról elmondta továbbá: minden korosztálynak, a családok minden tagjának kedveskednek a rendezvénnyel, ahol a tegnapi naphoz – macikiállítás, szellemi-ügyességi feladatok, népi játékok – hasonlóan ma is tartalmas és változatos programokra kerül sor 14 órai kezdettel. Többek közt Szofi és Zara terápiás kutyák bemutatója, Farkasházi Réka színésznő és a Tintanyúl koncertje, a Thúry Vitézlő Oskola népi játszóháza, kirakodóvásár, csizmadobó verseny, állatsimogató teszi tartalmassá az egész család napját.