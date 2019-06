Merj szívből élni, légy hálás a mai napnak – Illés Adorján földkerülő biciklista

4 év, közel 46.000 km, 38 ország – a számok Illés Adorján földkerülő expedíciójának sarokpontjai. Az 1468. napon érkezett a magyar határhoz Kőszegnél, majd a rákövetkező napon Keszthelyre, ahol személyesen is találkozhattunk vele egy interjú erejéig.

Az eredetileg villamosmérnökként végzett Adorján több, mint 4 éve döntött úgy, hogy a jól fizető mérnöki állását ott hagyja és elindul egy földkerülő expedícióra barátjával, Szabó Ádámmal. Az ötletgazda és az út igazi motorja Ádám volt, ahogy Adorján fogalmaz, sokat köszönhet neki, hiszen nélküle valószínű nem indul el.

-Ádám, aki egy európai biciklis túrát is megtett, régóta tervezett egy földkerülő expedíciót. Így egy napon megkérdeztem tőle, mit szólna hozzá, ha csatlakoznék. Ő pedig örült az öltetemnek és elkezdtük szervezni utazásunk részleteit. Az útvonal megtervezésén keresztül a sátor, felszerelés, útlevél, vízum megszervezésén át heteken keresztül szervezkedtünk, a legfontosabb eszköz a bicikli megszerzését pedig az Evobike támogatta, egy olyan masszív kerékpárral indulhattam, ami nem egy hétköznapi mountain bike.

A hároméves, eredetileg faültető világ körüli bringatúra Children of the Sun – a Nap gyermekei néven indult. Ádám és Adorján közel 40 darab fát ültetett szerte a 38 országban. Útjuk, ahogy Adorján fogalmaz 1,5 év után különvált. Ádám tavaly augusztus 20.-án érkezett haza három év után. Szabó Ádám – Utam lényege című Facebook oldalán publikálja folyamatosan képeit, videóit, országszerte előadásokat tart, idén ősszel pedig egy dokumentumfilmmel is készül.

4 év, 45.000 km tekerés után hogy érzed most magad?

-Nagyon szuper minden, egységben érzem magam, egészében érzékelem a jelenemet, a napjaimat, mindent úgy cselekszek ahogy az a legjobb számomra. 38 országot sikerült betekernem:

Szerbia, Bulgária, Törökország, Grúzia, Örményország, Irán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztán, Kirgizisztán, Kína, Pakisztán, India, Nepál, Malajzia, Szingapúr, Indonézia, Ausztrália, Új-Zéland, Fidji szigetek, Japán, Egyesült Államok, Mexikó, Belize Hondúrász, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbia, Ecuador, Spanyolország, Franciaország, Monaco, Olaszország, Ausztria és Magyarország.

Az utat teljesítménytúrának fogtad fel, vagy inkább kalandnak?

-Naponta átlagban 80 km-t tekertem, de voltak napok amikor egy kilométert sem. Számomra a vízválasztó gondolat Mexikóban érkezett meg három év túra után, Lao Ce-tól olvastam egy idézetet ami így szól: A jó utazónak nincsenek konkrét céljai, sem időkorlát mikor érkezzen meg. Innentől kezdve kezdtem el úgy utazni, semmi nem számított csak az, hogy épp azon a napon hogyan érzem magam…

38 ország, melyik volt a kedvenced? Hol a legkedvesebbek az emberek?

– Minden egyes országban nagyon sok segítőkész emberrel találkoztam, még olyan helyeken is amiről azt hinnénk veszélyes Irán vagy Pakisztán, ahol vendégszerető emberekkel találkoztam. Azt gondolom minden ország kultúrája gyönyörű és nem tudnék kedvencet mondani.

Mi volt a legnehezebb szakasz az utadon?

-Ausztrálián átkeltem Perthtől Melbourne-ig, sivatagos terület 1300 km-en keresztül, nincsenek fák, külön vizet kellett vinnem és ételt ami megnövelte a bicikli súlyát. Végig nehéz volt ez a szakasz szembeszéllel, civilizált környezet nélkül egyedül kellett megoldanom a szélsőséges időjárást és körülményeket.

Mi tartotta benned a lelket?

-Mindennap azt csinálok amit csak akarok, az tartotta bennem a lelket, hogy végig izgalmas volt az út, figyeltem a környezetemre, az emberekre, magamra és aszerint alakítottam a napomat. Kiteljesedett életet élek azáltal, hogy magam választom meg épp a mai napon mihez van lehetőségem, kedvem.

Mit üzensz azoknak, akik kedvet kaptak a földkerülő biciklizéshez?

-Indulj, készülj fel rá, ahogy a legjobbnak látod és indulj el. Mindenhol máshol leszel, más emberekkel, más kultúrával, más időjárással, indulj el mert megéri, rengeteget lehet tanulni az utazásból. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a teljes létezésed kitágul ezért éri meg igazán. Merj szívből élni és légy hálás a mai napnak.

Jövő hét hétfőn véget ér az expedíció. Megérkezel a szülőfaludba, Bajra. Van további terv?

-Keszthelyről indulok tovább Alsóörse, ahol az Evernest fesztiválon tartok előadást, aztán vasárnap felérkezem Pestre a Müpához ahonnan elindultunk Ádámmal. Terveim között szerepel, hogy könyvet írok az utamról, illetve az expedíció csak az első fejezet a következőkhöz. A jövőben önfejlesztési módszerek átadásával, oktatásával szeretnék foglalkozni, embereknek segíteni a változásban, a teljesebb élethez.

Adorján útjáról és a legfrissebb információkat vele kapcsolatban itt találod: https://www.facebook.com/meandmybicycle.love/