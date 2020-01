A gyerekek játszva tanulnak erőszakról, zaklatásról

A Bolyai-­iskola 5. és 7. osztályos diákjai szabadították meg tegnap bilincsétől Gordont, a gorillát.

Gordont az átlagostól eltérő külseje miatt menő lett zaklatni. Kortársai összetörték ceruzáit, ellopták a tízóraiját, bántották a közösségi oldalon, az iskolában, és senki sem barátkozott vele.

A történet nagyon is életszagú, bár szerencsére ma még az iskoláink többségében nem tendencia, hogy a gyerekek egymást zaklatják. Hogy ez így is maradjon, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának szakemberei interaktív játékot találtak ki még 2016-ban. A program azóta országossá nőtte ki magát a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával. És tegnap, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési csoportjának két munkatársa, Szolárné Fáczán Tünde zászlós és Vellák Sándor címzetes zászlós jóvoltából eljutott a kanizsai Bolyai János Általános Iskolába is.

– A diákok az élménypedagógia módszereire építő program során a szabadulós játékok mintájára készített, logikai és ügyességi elemeket is tartalmazó feladatok helyes megoldásával jutnak el Gordon bilincsének kulcsáig, aki így szabaddá válik – árulta el Szolárné Fáczán Tünde. – A bilincs azt a kötöttséget szimbolizálja, amikor gyerekek akár az interneten, a közösségi

oldalakon, akár az iskolában zaklatásnak vagy zsarolásnak vannak kitéve, de félnek és nem mernek nyitni a külvilág felé. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek a foglalkozások végén tudjanak a világ, a világháló árnyoldalairól, legyen információjuk, hogyan előzhetik meg ezeket a kellemetlen szituációkat, vagy ha már kialakultak, mit tehetnek ellenük.

Tulman Géza, a Bolyai igazgatója elmondta: tapasztalataik szerint még nincs jelen a tizenéves korosztályban ijesztő mértékben az iskolai vagy az internetes erőszak, bár utóbbival már találkozott pályafutása során. Ezért a jövő szempontjából stratégiai jelentősége van annak, hogy az iskola a gyerekek fejében tudatosítsa: nem mindegy, milyen képet vagy megjegyzést, szöveget tesznek fel az online felületre, s fontos az is, hogy végiggondolják, ez milyen következményekkel járhat.