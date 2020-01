Menhelylátogatásra várják a leendő gazdákat Kanizsán

Az állatmenhely nem szatócsbolt: nem háztartási cikkek vannak ott, hanem élőlények. Éppen ezért, ha valaki az örökbefogadáson gondolkodik, mérlegeljen: jobb esetben nem pár napra, hanem egy életre viszi haza a kutyát, a macskát.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy egy állat felnevelése nem pusztán a simogatásból, a szeretgetésből és az etetésből áll. Törődni kell a kutyával, a macskával és minden, otthon tartott jószággal, díszállattal, mivel nem polcra helyezhető tárgyak, amiket elég csak néha letörölni. Ma is szép számmal vannak olyanok, akiknek az állatszeretet mindössze simogatást jelent.

Előfordul sokszor, hogy az állat végül a tartója felelőtlensége miatt a menhelyen végzi. Minden állatotthonnak van hasonló története, és arra is van példa, hogy az ajándékba adott kutya-macska menhelyre kerül. Ünnepek idején megnövekszik az örökbefogadási kedv, az új év elején pedig rendszerint mélypontra süllyed.

– Tény, hogy a védenceinknek jobb helyük lenne meleg, gondoskodó otthonban, családban, ám mégis arra kérjük az örökbefogadást tervező embereket: csak akkor vigyék haza az állatot, ha törődni is tudnak vele – ezt Skanecz Tamás, a kanizsai állatotthon telepvezetője mondta.

Hozzátette: ne csak a választandó kutyát, macskát vegyék szigorú górcső alá a leendő gazdik, hanem saját magukat is. Idős ember mellé például nem feltétlenül jó választás egy izgága kiskutya, vagy ha kisgyereket lepnénk meg kutyával, azzal legyünk tisztában, hogy a felnőttek feladata lesz végül az ellátás.

– Szívesen várjuk a leendő gazdikat menhelylátogatásra is, hogy ismerkedjenek a kutyákkal. Természetesen a közösségi és a weboldalunkon is meg lehet nézni a lakóinkat, de sokkal célszerűbb a személyes ismerkedés az állattal. Ha valaki pedig döntött az örökbefogadásról, szerződést kötünk vele erről. Cserébe pedig nem mást, csak adományokat várunk, amiket a gondozottakra fordítunk. Nyomon követjük az örökbe adott állatok sorsát a későbbiekben is, akár személyes látogatással – összegezte Skanecz Tamás.