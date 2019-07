Melyiket válassza? – Beszélgetés Farkas Alexandra zalaegerszegi énekessel

Fiatal kora ellenére különlegesen tömör, spinto szoprán énekhanggal rendelkezik, ami sokféle műfaj bejárására teszi alkalmassá.

Farkas Alexandrát jól ismerik olvasóink, énekesi sikereiről, fellépéseiről, sőt, szűkebb pátriája, Zalaegerszeg és Zala iránti elkötelezettségéről is tudósítottunk.

A mindössze 23 éves énekes elsősorban az opera világa felé indult el, középfokú tanulmányait a szombathelyi konzervatóriumban végezte, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának előadó-művészeti szakán végzett 2 éve, majd Budapesten folytatta tanulmányait, egy éve pedig visszatért Pécsre, hogy magánénektanári diplomát is szerezzen Szabóki Tünde művésztanár, a Magyar Állami Operaház tagjának támogatásával. Mesterének, barátjának Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekest tartja, akivel már négy éve tart szoros kapcsolatot, a mesterkurzusain mindig részt vesz.

– A bizalom nagyon fontos nekem, ami nemcsak szakmailag, de emberileg, lelkileg is feltölt. Már a tanulmányi évei alatt is számos fellépésen ismerhette meg a klasszikus zenei műfajokat kedvelő közönség, operaáriák, népszerű operettek megszólaltatója lett országos és zalai pódiumokon egyaránt. Két független budapesti operett-társulat számít rá, de alkalmi formációkban is énekel. Az indíttatást a szüleinek is köszönheti, akik szintén a zenei hivatást választották.

Időközben kiderült, Alexandra nyitott a könnyedebb zenei műfajok iránt, így klasszikusabb musical és popzenei alkotások, úgynevezett crossover (átmeneti) művek, valamint jazzkompozíciók is gyarapítják a repertoárját. Szüksége is van rá, hiszen rengeteg fellépésre hívják, fesztiválok, közösségi alkalmak, zenei sorozatok szegélyezik az útját. Főleg a nyári hónapok telítettek, amikor alkalmanként a családi zenekart is erősíti.

– Mindemellett a tanításba is belefogott…

– Sokáig tartottam a gyerekek oktatásától, talán azt mondhatom, mostanra megértem rá, így nagy örömmel foglalkozom a fiatalokkal és rengeteget tanulok belőle – mondta Alexandra, aki nemrégiben egy nemzetközi énekversenyre tanítványát is elvitte, azon túl, hogy a felnőtt kategóriában ő maga is indult.

– Szabó Szandra még csak kilencéves, nagyon tehetséges, az évente megrendezett, pop és musical műfajban hirdetett Kék-Duna Euromusic Nemzetközi Énekverseny gyermek kategóriájának a 4. helyét szerezte meg.

Ezen a versenyen tanárnője a felnőttek közt az első helyen végzett az Operaház fantomja Gondolj rám című Christineáriával. (Korábban megnyerte a junior kategóriát.) A tanítványa a Vaiana című Disney-mesefilm Száz titok vár című dalát énekelte.

– Ezek a dalok csak látszólag könnyűek, technikai, hangképzési szempontból sok kihívást rejtenek.

A tanításhoz tartozik az is, hogy a napokban Kelemen Csilla balettművésszel Gellénházán tart művészeti tábort. Farkas Alexandra elmondta, bár már többször is megkeresték, a televíziós tehetségkutatók nem vonzzák, úgy érzi, nem az ő világa. Sokat olvas, érdekli a bölcsészet, a filozófia, a művészettörténet. A napjait most a szakdolgozatírás köti le, a romantikával foglalkozik behatóbban. A témába olyannyira beleásta magát, hogy majdan a doktori iskola és a doktori cím megszerzése is elképzelhető.

Az érdeklődése láthatóan szerteágazó, pedig arról még nem is szóltunk, hogy hosszú évek óta táncol, táncoktatói képesítést is szerzett. Tizenöt esztendeje zongorázik, ezen a téren is képzi magát, a közeljövőben a gitárral szeretne jobban megismerkedni. Mindez együtt talán a zenés színház felé vezethetné a szakmai lépteit, hiszen – épp a sokféle tehetségelem miatt – még keresi a végső célját.

– Egyszer választanom kell, de úgy érzem, jelenleg a zenei gondolkodásomhoz minden műfaj hozzátesz és épít. Mindaddig, amíg keresi az útját, szakmai partnereivel folytatja a négy éve elindított Lelkünk hangjai című ingyenes koncertsorozatot is. Július 19-én este Tóth Barnabás és Domján József közreműködésével Milejszegen a templomban jelentkezik klasszikus hangversennyel.