Méltón ápolják szeretteik emlékét Bocskán

Méltó módon ápolják szeretteik emlékét a dél-zalai településen. A község temetőjében önerőből és pályázati támogatásból több korszerűsítés történt az elmúlt időszakban.

Mozgalmas volt a településen az elmúlt közel egy év, hiszen több nagyobb beruházás is megvalósult. Mint arról korábban beszámoltunk: önerőből és projektfinanszírozásból modernizálták az önkormányzati hivatal épületét, valamint az Ady utcai járda is új aszfaltburkolatot kapott.

A település vezetősége nemcsak a község arculatának megóvására, a lakók komfortérzetének növelésére figyel, hanem arra is, hogy elhunyt szeretteik méltó körülmények közt nyugodjanak. Ennek érdekében több beruházás valósult meg a bocskai temetőben. Csák Szilvia polgármester elmondta: pályázati támogatásokból és saját erőből több millió forintot fordítottak a temető korszerűsítésére.

– A Honvédelmi Minisztériumtól még korábban nyertünk egy projekten egymillió forintot 23 kopjafa rendbetételére, amely a ravatal tőszomszédságában található és az első világháború áldozatainak emlékét őrzi. Időtálló, esztétikus fa „emlékművek” készültek tűzzománc névtáblákkal, amiket az önkormányzat saját költségvetésből újíttatott fel. A névtáblák Németh Klára alkotóművész igényes, szép munkáját dicsérik. Szintén önerőből, az esztétikum növelése végett készíttettünk a kopjafák talapzatához egy félköríves, díszkavics ágyat is – mondta Csák Szilvia. Bocska polgármestere jelezte: a kopjafapark mellett más korszerűsítés is történt a temetőben. A ravatalhoz térkövezett feljárót építettek, közel egymillió forintos projekttámogatásból. A sírkert bejáratához kovácsoltvas kapu került, s kerítés öleli körbe a temetőt. A kivitelezés költségét az adósságkonszolidációs hozzájárulásból fedezték, amelynek egy részét a hivatal felújítására, a másikat pedig a temetőre költötte az önkormányzat.

– Az említett támogatásból készült előtető is a ravatalhoz – folytatta a polgármester.

– A Barattáné Zámbó Ágnes építészmérnök által tervezett épület „bővítménye” szintén az ő érdeme. A klasszicista stílusú oldalkápolna tőszomszédságában lévő ravatal előteteje nem pusztán funkcionális szerepet tölt be, az esztétikumra is figyeltünk. Életfamotívum képezi a tető belső részét, amit szintén a mérnök hölgy tervezett. A terv megvalósításában sokat köszönhetünk még Horváth Ferenc nagykanizsai vállalkozónak, aki anyagáron, munkadíj vagy más hozzájárulás nélkül elkészítette az alkotást préselt falemezből. A kivitelezés előkészítésében nagy szerepe volt továbbá Beke Csaba faipari mérnöknek, a felhelyezésben pedig Czinki István helyi asztalosnak, valamint Kiss Antal villanyszerelőnek, aki az életfa világítását szerelte – emelte ki Csák Szilvia, hozzátéve: más, kisebb munka is történt a temetőben. Járólapozták azt a lépcsőt, amely a kápolnánál lévő, a második világháború és a holokauszt áldozatainak emléket állító táblához vezet, ahol Fischer György alkotása is található.

Csák Szilvia jelezte: összességében közel hatmillió forintot fordítottak a temetőben megvalósult munkákra. Terveik szerint a Magyar falu program révén újabb támogatásra pályáznak, amiből kifestetnék a ravatalkápolna külső részét és bővítenék a térköves járdát is. Valamint a temető alsó része felőli bejáratához is kisebb utat, a sírkert bejáratához pedig parkolót alakítanának ki.