Megyeszerte rendeztek megemlékezéseket a kommunizmus áldozatainak tiszteletére

Az elmúlt két napban több megemlékezésre is sor került.

Lentiben az önkormányzat és a Honismereti Egyesület közösen tartott rendezvényt. A résztvevők a diktatúra évei alatti egyházüldözésről hallhattak előadásokat, illetve Horváth László polgármester szólt az emléknapról. Déri Péter, a vasvári kerület esperese Mindszenty József bíboros üldöztetéséről, majd az egyház szerepéről, küldetéséről is beszélt az emléknap kapcsán.

– Az egyház mindig kiállt az igazság mellett, amit Krisztus adott nekünk – mondta. – Amikor emellett kiálltunk, akkor meghurcoltak bennünket. Mi, papok azt mondjuk, ha szidják vagy üldözik az egyházat, akkor jó úton járunk.

Simon Márta, a Honismereti Egyesület elnöke arról is beszélt, hogy korábban a korszak szemtanúival közösen tartották meg évről évre ezt a megemlékezést, de már egyre kevesebb vannak, akik elmondhatják történetüket.

Letenyén a helyi polgári egylet szervezett megemlékezést a településről elhurcoltak tiszteletére. Itt Vida László, a szervezet elnöke szólt először az egybegyűltekhez.

– A kommunista diktatúra áldozataira gondolva hajlamosak vagyunk csak a sztálini, rákosi idők terrorjára gondolni és a hosszúra nyúlt Kádár-korszakot puha diktatúraként, egyfajta nosztalgiával emlegetni, pedig tévedés a kettő között különbséget tenni. Nem volt szükség a legkeményebb eszközökre, mert célt értek már kevesebbel is – mondta. – Csak egy diktatúra van, de az eszközrendszer lehet különböző. Ugyanazt akarta a Rákosi-féle brutalitás és a Kádár-féle, mindenkit cinkossá tenni akaró hatalomgyakorlás.

Pusztai Ferenc helytörténész a Letenyéről kitelepített családok történetéről szólt, az érintettek nevét is felidézve. Elhangzott, hogy 1950-re készült el a terv a határsávban élő vitézek, csendőrök, horthysta katonatisztek, egyéb pártok tagjai kitelepítésére. A nép ellenségének tekintették a 25 hold feletti földdel rendelkező parasztokat, de nemkívánatos személyek lettek a boltosok, hentesek, iparosok, cséplőgép-tulajdonosok, illetve azok is, akik alkalmazottat, napszámost tartottak. Olyanok is listára kerültek, akiknek házát nézték ki valamilyen célra. A hortobágyi kényszermunkatáborokba mintegy negyvenhárman kerültek a településről.

A megemlékezés csendes mécsesgyújtással zárult.

Zalaegerszegen Milan Kundera cseh írót idézve kezdte beszédét Gecse Péter alpolgármester a keddi megemlékezésen: „A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit, és biztosítani, hogy azok soha többé ne ismétlődhessenek meg.” A Kosztolányi utcai Gulag-emlékműnél elhangzott: a kommunista diktatúrák áldozatainak száma 100 millióra tehető a világban, hazánk 200 ezer polgára vesztette életét a megtorlásokban, a munkatáborokban, és felbecsülhetetlen a trauma hatása, ami generációk sorsát pecsételte meg. A múlt velünk él ma is, gesztusokban, gondolkodásban, a máig tartó megosztottságban, emelte ki a szónok.

A múlt ismerete nélkül aligha létezhet felelősségteljes önálló gondolkodásra képes, hazáját szerető polgárok alkotta társadalom, tette hozzá, majd arra figyelmeztetett, hogy a történelem néha ismételni akarja önmagát: egy hangos, erőszakos kisebbség többségnek hiszi és hiteti magát, és máris itt a bolsevizmus fenyegető réme. Az alpolgármester szavait követően a résztvevők égő mécseseket helyeztek el az emlékműnél.

Keszthelyen a Balaton Színház adott otthont a városi megemlékezésnek. Nagy Bálint polgármester beszédében többek között szólt arról, hogy százmillió ártatlan áldozat halt bele egy torz és beteg ideológia hatalmába, mely számtalan embert tett tönkre lelkileg is. Kiemelte, hogy a gyilkosok közül senkit nem ítéltek el, közülük többen később aktív részesei voltak a politikai közéletnek.

– A Nyugat földrajzi helyzete miatt nem találkozott a kommunizmussal – fogalmazott Nagy Bálint. – Nem tudja, milyen az, ha már azért is agyonlőnek valakit, mert kiteszi a nemzeti zászlót a kapujára. Nem tudja, milyen hazugságban nevelni a gyereket, míg meg nem érti, hogy halálos veszedelmet hozhat a családjára egy elejtett szó az iskolában, vagy a szomszédságban. Nem tudja, milyen nyomasztó tud lenni a megfigyelés állandó tudata, és az álszent, hazug propaganda mindennapi átélése. Sajnos mi tudjuk, éppen ezért a mi felelősségünk, hogy ne hagyjuk elveszni az áldozatok emlékét, hogy éberek legyünk mindig, mert velünk ez még egyszer nem történhet meg.

A beszéd után a megemlékezők az Angi Vera című filmet láthatták.