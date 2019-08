Megyekártyás kedvezménnyel kapcsolódhattak ki a lenti fürdőben

Strandpartival, játékokkal és kedvezményes belépőkkel várták a vendégeket az elmúlt hétvégén a Lenti Termálfürdőben a megyekártyás napokon.

Fentős Gyöngyi, a fürdő marketingvezetője elmondta: már előzetesen sokan érdeklődtek arról, hogyan tudnák igénybe venni a zalai, vasi és veszprémi megyekártya nyújtotta akciót, és akinek lehetősége nyílt, élt is a kedvezménnyel. Családosok is szép számban érkeztek, hiszen egy megyekártyával öten léphettek be kedvezményesen.