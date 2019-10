Megvidámítja a lelket a zene

A Magyar falu programban nyert pályázati projekt részeként tartott úgynevezett orgona-hétvégét az elmúlt napokban az evangélikus egyházközség a göcseji településen.

A programsorozat pénteken kora este Arató Lóránt tabi lelkész eladásával kezdődött. Az előadás előtt Zsugyel Kornél lelkész arról beszélt, hogy október a reformáció hónapja, ezért is gondoltak arra, hogy az istentiszteleteken túl egyéb rendezvényekkel is szolgáljanak a híveknek. Az orgonakoncert hétvége szervezésével arra törekedtek, hogy az érdeklődők új információkkal bővíthessék már megszerzett ismereteiket. Olyan előadókat hívtak, akik szakértői a témának, a pénteken felszólaló Arató Lóránt nemcsak lelkész, de mellette kántor végzettséggel is rendelkezik. Orgonabemutatóval színesített előadása során Luther Márton énekeiről beszélt hallgatóságának. Mint mondotta: az 1483-ban született Luther nemcsak a protestáns reformáció szellemi atyja volt, hanem arra is törekedett, hogy az egyházi zenét megújítsa. Zenére vonatkozó nézeteit 1530-ban foglalta össze a korábban a wittembergi egyetemen bibliatanárként oktató vallásreformátor, akkor úgy fogalmazott, szereti a zenét, mert nem az emberek, hanem Isten adománya, mert a lelket megvidámítja, mert elűzi az ördögöt, s mert ártatlan örömöt, boldogságot teremt. Az előadó arra is kitért, hogy Luther a teológia után a zenével való foglalatosságot tartotta a második legfontosabb dolognak életében.

– A mértékadó szakirodalom 45 olyan éneket tart nyilván, melyek szövegének vagy dallamának kialakításához Luthernek valamilyen módon köze van – mutatott rá Arató Lóránt. – Ebből 36 gyülekezeti ének, a többi liturgikus dallam átdolgozása. Az 1982-ben Budapesten kiadott Evangélikus énekeskönyv 25 Luther-éneket tartalmaz. Ahol lehetséges, minden fejezet az ő énekeivel indul. Luther énekeit négy csoportba oszthatjuk, vannak köztük ünnepre való énekek, úgynevezett káté énekek, amelyek a tanítást szolgálják, zsoltárok vagy zsoltárparafrázisok, s egyéb, a fentiek közé nem sorolható énekek is.

A program vasárnapi istentiszteleten – ahol Zsugyel Kornél hirdetett igét – Mátyás István Bécsben élő orgonaművész adott közel egyórás koncertet. Mindkét rendezvényhez szeretetvendégség is társult, amelyet ugyancsak a Magyar falu programban nyert támogatásból finanszírozott az egyházközség.