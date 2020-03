Megváltozott szemlélettel kezdték az új ciklust Zalatárnokon

Megváltozott szemlélettel kezdett 2019 őszén az új önkormányzati ciklusba a település képviselő-testülete. Legfontosabb feladatuknak a lakosságbarát szemlélet kialakítását, valamint a helyiek komfortérzetének javítását tekintik.

Minderről Soós Zsolt polgármester beszélt lapunknak, aki elmondta: mint számos más zalai település, Zalatárnok is küzd a lélekszámcsökkenéssel, a lakosság elöregedésével. Ha ezt a folyamatot nem tudják megállítani, akkor hosszú távon nincs jövője egy településnek.

– A település legfontosabb érdeke az lenne, hogy minél több fiatal maradjon meg helyben, illetve szeretnénk jelenleg másutt élő, de esetleg a környéken letelepedni kívánó családok számára is vonzóvá tenni Zalatárnokot – magyarázta Soós Zsolt. – Ehhez mindenképpen szükségesnek tartjuk az infrastrukturális feltételek biztosítását, azaz jelenleg első számú prioritásként a szennyvízhálózat kiépítésére törekszünk, ami mérföldkő lenne céljaink megvalósítása érdekében – mondta.

Soós Zsolt hozzátette, a másik kiemelten fontos feladatuknak az úthálózat helyreállítását, javítását tekintik. A településnek több olyan saját tulajdonú útja is van, amelyek felújításra szorulnak. A Rózsa és a Szabadság utca, valamint a vakolai településrész útjának helyreállítása egy most aláírt vis maior pályázat keretében hamarosan megkezdődik, de további munkálatokra is szükség lenne, például a temetőhöz vezető zúzalékköves úton.

– A terveink megvalósítása érdekében főként a Magyar falu program pályázati kiírásaira számítunk – folytatta Soós Zsolt. – Vannak egyéb pályázatok is, amelyekben szintén érdekeltek vagyunk, ilyen a Deák-örökségre alapozott turizmusfejlesztési programunk, melynek vezető konzorciumi partnere az egyházközség. Ennek megvalósítása várat magára, de bízunk a mielőbbi kezdésben, mert amellett, hogy idegenforgalmi szempontból sokat emelne a település vonz­erején, fontos középületek felújítását is meg tudnánk belőle oldani – magyarázta. Soós Zsolt kitért a község több pontján működő kamerarendszer korszerűsítésére is, mely folyamatban van. Mint mondta: az önkormányzati épületekhez kihelyezett térfigyelő kamerák felülvizsgálata, szükség esetén cseréje vagy bővítése a falu tulajdonát képező ingatlanok és ingóságok biztonságát, értékük megőrzését szolgálja.

A polgármester a nem konkrét beruházások kapcsán pedig arról beszélt, hogy szintén célként fogalmazták meg egy vállalkozásbarát szemlélet kialakítását, azaz arra is törekszenek, hogy a község fejlődése érdekében vállalkozásokat csábítsanak Zalatárnokra, ehhez a lehetőségeik szerint igyekeznek minden feltételt biztosítani.