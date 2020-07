Megválasztották Hévíz borát, közönségkedvenc is lehet

Megválasztották a város borát, de a nyertes nevét csak később hozzák nyilvánosságra. A versenyt most először rendezték professzionális informatikai háttérrel, pontozó és összesítő program segítségével.

Ezúttal a tavaly novemberi országos újborverseny 31 aranyérmese került az elismert szakemberekből álló ítészek elé, akik közül elnökként dr. Kállay Miklós, a Szent István Egyetem emeritus professzora irányította a bírálatot. A testület a kiváló borok közül ötöt választott ki, a végső szót pedig ezt követően a helyi éttermek, kávézók és szállodák képviselői, továbbá turisztikai szakemberek által alkotott társadalmi zsűri mondta ki – természetesen kóstolás után.

Idén is fehérborok kerültek a bírálandó szortimentbe, nagy számban olaszrizlingek, de akadt cserszegi fűszeres és Irsai Olivér is, a világfajták mezőnyéből pedig a chardonnay-k és a sauvignon blanc-ok vitték a prímet.

Dr. Kállay Miklós előzetesen arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy rutinnal rendelkező szakmai zsűrire nehéz fel­adat hárul, ugyanis ezúttal már megmérettetett, sikeres, tehát egytől egyig kiváló borok közül kell választania, amelyek persze most más jegyeket mutathatnak, mint ősszel.

A top 5-be a Fodorvin Családi Pince Aszófői Olaszrizlingje, a Kányavári Borbirtok Krónika Chardonnay-je és Üstökös Olaszrizlingje, valamint a Paulus Molnár Borház Paulus Gold Sauvignon Blanc-ja és Paulus Gold Olaszrizlingje került. Hévíz Város Borát végül ebből a szűkített listából választották, a győztest később jelentik be hivatalosan.

A bírálatot megnyitó H. Horváth Orsolya önkormányzati főtanácsadó arról beszélt lapunknak, az volt a cél, hogy a kiválasztott bor méltó módon reprezentálja a várost akár protokolleseményeken, emellett megjelenhessen éttermekben, szállodákban, kávézókban is, és a közönség kedvence lehessen. Elmondta azt is, a nagyközönség augusztus 20-án, a háromnapos borünnep részeként ismerheti meg a győztest. A rendezvény kapcsán úgy fogalmazott, a program, alkalmazkodva a körülményekhez, ezúttal a korábbiaknál visszafogottabb lesz, de kisebb koncertekben bővelkedik majd a kínálat, és itt lesznek az ország jelentősebb borászatai is, így kellemes élmények várnak a vendégekre a nemzeti ünnephez kapcsolódó hosszú hétvégén.

Miklós Beatrix, a TDM Egyesület elnöke hozzátette, a borünnepen vendégül látják a győztes pincészetet a szervezet standján, kóstolót is szerveznek a város borából.