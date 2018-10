Megújultak az épületek, kevesebb lesz a rezsiköltség két keszthelyi intézményben

Jelentős költségmegtakarítást érhetnek el két keszthelyi intézményben a nemrég befejeződött energetikai korszerűsítések révén. A pályázati forrásból megvalósult beruházásokról Ruzsics Ferenc sajtótájékoztatón számolt be hétfőn.

A sajtótájékoztatónak az Életfa Óvoda Sopron utcai tagóvodája adott otthont, melynek korszerűsítésére 67,58 millió forintos támogatást nyert a város, ehhez az önkormányzat még 19 millió forintot tett hozzá, mert a pályázat beadása és a kivitelezés között eltelt időszakban jelentős áremelkedések történtek. Itt megtörtént a falak szigetelése, valamint kicserélték a külső nyílászárókat. Megújult és hőszigetelést kapott az épület tetőszerkezete. Az óvoda mindkét épületébe került egy-egy kazán, így hatékonyabb lesz a fűtés, hiszen eddig csak egy kazán biztosította a meleget. Intelligens fűtésszabályozási rendszert is kiépítettek. Mindezeken kívül illemhelyet alakítottak ki mozgáskorlátozottak számára.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

-Keszthely város nagy hangsúlyt fektet a megújuló energiák hasznosítására, az energiatakarékosságra és a környezetvédelemre. Ezért is adtunk be több épületenergetikai pályázatot – ismertette Ruzsics Ferenc, aki hozzátette, további hasonló fejlesztéseket is tervez az önkormányzat több intézményében.

A Zöldmező utcai iskola felújításához mint 116 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Itt elvégezték a külső falak és a lapostető szigetelését és itt is kicserélték nyílászárókat. Az épületre napelemes rendszert szereltek fel, s itt is kialakították a hőszabályzó rendszert. A fejlesztések révén mindkét épületben jelentős rezsicsökkentés érhető el.