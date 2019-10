Megújult utak, autóparkolók az egerszegi Kertvárosban

A megyeszékhely önkormányzata évente 200 millió forintot tud az utak és járdák felújítására fordítani, ezért rendkívüli fontosságú az az 1,7 milliárd forint, amit a kormány biztosított infrastrukturális fejlesztésekre.

Erről is beszélt pénteken dél­előtt Balaicz Zoltán polgármester annak kapcsán, hogy a Hegyalja utca 54-60. tömbbelső útjai és autóparkolói megújultak. Itt 22,5 millió forintos beruházásban sor került a szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciójára, a mélyebben fekvő garázsok védelmére K-szegélyeket építettek be, és a terület mintegy 800 négyzetméteren kapott új aszfaltburkolatot. Korábban a Hegyalja utca 57. tömbbelsőjénél is aszfaltoztak, ott 240 négyzetméter kapott új útburkolatot, míg a Pálóczi Horváth Ádám utca 13. számú társasháznál a bevezető járdát újították fel szegélyezéssel. A Hegyalja utca 46-52-nél a lépcsőt újították fel, és itt a gyalogosok által használt, kitaposott sáv kapott szilárd burkolatot. Emellett a Nemzetőr utcában a 10-es számú ház előtt a parkolósávot és járdát elválasztó, elhasználódott szegélyt cserélték ki.

A polgármester elismeréssel szólt a körzet önkormányzati képviselője, Orosz Ferencné munkájáról, mert sok beruházást kezdeményezett az elmúlt években a városrész fejlődése érdekében. Orosz Ferencné köszönetet mondott a lakóknak a munkálatok idején tanúsított türelmükért, és megemlítette, hogy hamarosan a Borostyán soron várható újabb építés, ott ugyanis a parkolók megközelítését akadályozó úthibát javítják ki.