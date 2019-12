Megújult óvoda várja a palini gyerekeket

Ünnepélyes körülmények között átadták hétfőn a Nagykanizsa Központi Óvoda megszépült palini tagóvodáját.

Ezt ne hagyja ki! Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!

Mint azt korábbi cikkünkben már megírtuk, több mint bruttó 120 millió forintból jelentős fejlesztésre került sor a palini tagóvodában, melyet nem csak a folyamatosan növekvő gyermeklétszám, hanem váratlan, előre nem látható élethelyzet is indokolt. A beruházás keretében az intézmény egésze megújult és az alapterülete is növekedett.

Az ünnepségen dr. Némethné Kovács Edit, a központi óvoda intézményvezetője elmondta: a palini tagóvoda 1961-ben kezdte meg működését 2 csoporttal, 60 gyermekkel. 2004-ben felújították, konyhája helyén étkezőt alakítottak ki. A létszám az elmúlt években egyre emelkedett, ma 85 gyermek jár ide. Ez szükségessé tette a 3. csoport indítását – helyhiány miatt az étkezőből kialakított csoportszobában. Itt 22 négyzetméteren 23 gyermeket neveltek. – Elengedhetetlenné vált az óvodabővítés – jelentette ki dr. Némethné Kovács Edit. – A város pályázott, és lehetősége nyílt a terület- és településfejlesztési operatív program támogatásával a Kossuth téri, illetve a palini tagóvodák korszerűsítésére. A palini munkálatok júniusban kezdődtek, s a tervek szerint augusztusban be is fejeződhettek volna – azonban az épület a nyári viharok során jelentősen beázott. Ezután a régi épületrészt is muszáj volt felújítani (nyílászáró- és tetőcserével, tetőszigeteléssel, új fűtési rendszerrel, akadálymentesítéssel, parkoló kialakításával), továbbá elkészült az új csoport-, illetve tornaszoba, és a nevelőmunkához szükséges eszközöket is sikerült beszereznünk.

Az avatáson beszédet mondott Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő és Balogh László polgármester is. Az épületet Bertók Dániel református segédlelkész áldotta meg. Végül az ovisok adventi műsorára került sor.