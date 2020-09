Megújult és kibővült Hévíz legpatinásabb hotelje

Hatvanmillió forintos állami támogatással, összességében 110 millió forintból teljesen megújult és újabb szobákkal bővült a város legpatinásabb hotelje, a több mint 80 éves Kis Helikon Villa. Az avatáson elhangzott: Hévíz szállodái, panziói és szobakiadói egyaránt sikeresen szerepeltek a Kisfaludy-­program kiírásain.

Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese arról számolt be, augusztusban 300 ezerrel több belföldi polgár nyaralt a tavalyi rekordévhez képest, és Keszthely–Hévíz régiója is kiválóan teljesített. Hozzátette, az ősz kezdete is ígéretes, hiszen a fürdővárosban szeptember első felében 20 ezer vendégéjszakát regisztráltak, s vannak foglalások a későbbiekre is.

A szakember azt mondta, a Kisfaludy-program szálláshelyfejlesztési kiírásai a minőséget javítják.

– Ez egyrészt azt szolgálja, hogy a belföldi vendég valóban itthon maradjon, másrészt pedig a külföldi turista európai összehasonlításban is versenyképes, felújított szálláshelyeket találjon, ha hozzánk érkezik – fogalmazott Könnyid László.

Az avatáson Papp Gábor polgármester kiemelte, a Kisfaludy-programban Hévíz ki­fejezetten eredményes volt, hiszen nyolc panzió és hotel jutott 600 millió, több mint 270 magánszálláshely 761 millió, illetve hat szálloda 10 milliárd forinthoz.

A járványhelyzet pedig, annak minden negatívumával együtt, felkészülési időszaknak is tekinthető arra az időre, amikor visszatér a turizmus a normális kerékvágásba, szögezte le a polgármester.

– A hozzánk érkező vendégek sok új attrakciót és megújult szálláshelyeket találnak majd, s a fejlesztéseknek köszönhetően a városban elérhető férőhelyek száma is bővül – folytatta Papp Gábor –, így a nyitás akár robbanásszerű is lehet. Ezt segítheti, hogy a Hévíz-Balaton Airport is fejlődési pályára áll. Olyan lehetőségek vannak előttünk, amelyek a turizmust, és így a gazdaságot pozitív irányba mozdíthatják.

ANTIK és ónémet bútorok



Miklós Beatrix, a családi vállalkozás egyik tulajdonosa férjével húsz éve határozta el, hogy megmenti és üzemelteti a patinás épületet, amely ma már helyi védettséget élvez. Hozzájuk fiuk, Péter is csatlakozott, a vendégeket most ő vezette körbe a Kis Helikon Villában, ahol megújult az energetikai rendszer és minden helyiség, emellett bővült a férőhelyek száma, hiszen az eddigi tizenkettő mellé hat új szobát alakítottak ki. A fürdőkbe pezsgőkád, illetve zuhanykabin került, mindenütt kicserélték a padozatot, továbbá antik és ónémet bútorokkal szerelték fel a szobákat. Különlegességként az egyikben például megtalálható a 80 évvel ezelőtti építtető eredeti íróasztala is, persze felújítva.